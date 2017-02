Adele: "Ich kann diesen Preis unmöglich annehmen"

Sie hat bei den Grammys richtig abgeräumt: Adele. Doch bei ihrer Dankesrede steht plötzlich jemand ganz anderes im Mittelpunkt.



"Die größte Künstlerin in meinem Leben ist Beyoncé. Das „Lemonade“-Album ist einfach gigantisch. Beyoncé, es ist monumental!“

Fünf Grammys gewinnt Adele an diesem Abend – unter anderem für ihren Hit „Hello“. Und für das „Album des Jahres“.

Aber auf der Bühne preist sie lieber ihr Idol.

"Mit dieser Auszeichnung schließt sich für mich ein Kreis. Als ob ich zu mir selbst gefunden hätte. Aber ich kann diesen Preis unmöglich annehmen. Die größte Künstlerin in meinem Leben ist Beyoncé. Das 'Lemonade'-Album ist einfach gigantisch. Beyoncé, es ist monumental! Es ist wohl durchdacht und so schön. Du hast uns deine Seele gezeigt. Wir haben eine versteckte Seite von dir kennengelernt. Dafür gilt dir unsere Anerkennung. Alle Künstler, die hier sind, verehren dich so sehr! Du bist unser Licht!"

Mit zwei Grammys ging auch Beyoncé nicht mit leeren Händen nach Hause. Aber Adeles Rede wird sie wohl am meisten berührt haben.