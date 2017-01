Diese Stars heizen bei den Grammys ein

In knapp zwei Wochen werden in Los Angeles die Grammys 2017 verliehen. Zu der 59. Verleihung des Musikpreises geben sich die ganz großen Stars der Musik-Szene die Ehre. Auch in diesem Jahr steht wieder die Crème de la Créme auf der Bühne. Wer alles performt, wer die Awards moderiert und wer sie höchstwahrscheinlich boykottiert, erfahren Sie hier.

Moderation

Moderiert werden die Grammys 2017 von Comedian James Corden. Der 38-jährige Late-Night-Talker ist es das erste Mal Gastgeber der Show. Dabei ist er doch prädestiniert, wie kaum ein anderer. Denn James Corden hatte sie alle: Ob Adele, Madonna, Jennifer Lopez oder Justin Bieber - sie alle waren schon einmal zu Gast in Cordens Carpool Karaoke. In einem Interview mit der US-Zeitschrift "Entertainment Weekly" verriet er, dass er dennoch sehr nervös sei. Auf die Frage, wem er den Preis denn am meisten gönnen würde, antwortete er: "Chance The Rapper. Dieses Album ist brillant".

Fullscreen





Diese Künstler treten auf

Das Line-Up für die 59. Grammy-Verleihung steht fest: Neben Metallica, John Legend, Carrie Underwood und Keith Urban, werden auch die Superstars Adele und Bruno Mars ihre Songs performen. Gut möglich, dass einige der Künstler gleich mehrfach auf der Bühne stehen. Denn bis auf John Legend sind alle Stars selbst nominiert.

Die Favoriten

Die besten Chancen auf eine der begehrten Trophäen hat in diesem Jahr Superstar Beyoncé. Insgesamt kommt die Ehefrau von Jay Z auf neun Nominierungen, darunter auch mögliche Auszeichnungen für den besten Musikfilm und die beste Rock-Performance, zusammen mit Jack White. Sie führt damit in diesem Jahr das Feld an. In ihrer Karriere hat die 35-Jährige bereits 20 Grammys gewonnen, ging aber häufig als Siegerin in Nebenkategorien von der Bühne. Jeweils acht Nominierungen gab es für Drake, Rihanna und Kanye West. Adele hat Chancen auf fünf Preise, außerdem sind ihre Mitstreiter Greg Kurihrer als Produzenten des Jahres nominiert.



Diese Stars kommen nicht

Kanye West, Justin Bieber und Drake werden der Veranstaltung in diesem Jahr fern bleiben. Wie die "TMZ" berichtet, soll der wichtigste Musikpreis der USA laut Bieber, der vier Mal nominiert ist, besonders für junge Künstler nicht besonders relevant sein. Dies hatte vor ihm auch schon der Musiker Frank Ocean gesagt, der aus dem selben Grund ebenfalls nicht zu den Awards geht. Die Grammys würden keine jungen, schwarzen Künstler repräsentieren, meint er. Auch Drake wird trotz seiner acht Nominierungen lieber auf Tour sein. Und Kanye West, der vergangenes Jahr kurzzeitig in eine Psychoklinik eingeliefert wurde, soll sauer darüber sein, dass er in der Vergangenheit nie gegen einen Weißen gewonnen habe.



Auch Katie Perry will in diesem Jahr nicht zur Veranstaltung kommen, sondern sie sich lieber von zu Hause aus im Pyjama anschauen, wie sie der "New York Times" in einem Interview verriet. Die 31-Jährige ist in diesem Jahr nicht nominiert. Bislang hatte sie 13 Mal Chancen auf einen Grammy, konnte aber nie einen mit nach Hause nehmen.

Die Grammys im TV

Der US-Sender CBS überträgt die Verleihung live im Fernsehen. Die Moderatoren Kevin Frazier und Nancy O'Dell interviewen die Künstler schon vorher live auf dem Roten Teppich. Auf der Offiziellen Webseite der Grammys www.grammy.com kann man der Veranstaltung im Live-Stream folgen, ebenso auf Twitter (#Grammys) und Facebook.

Die wichtigsten Nominierungen im Überblick

Single des Jahres:



Hello von Adele



Formation von Beyoncé



7 Years von Lukas Graham



Work von Rihanna feat. Drake



Stressed Out von Twenty One Pilots





Album des Jahres:



25 von Adele



Lemonade von Beyoncé



Purpose von Justin Bieber



Views von Drake



A Sailor’s Guide to Earth von Sturgill Simpson





Song des Jahres:



Formation von Beyoncé



Hello von Adele



I Took A Pill In Ibiza von Mike Posner



Love Yourself von Justin Bieber



7 Years von Lukas Graham





Musikvideo des Jahres:



Formation von Beyoncé



River von Leon Bridges



Up&Up von Coldplay



Gosh von Jamie XX



Upside Down & Inside Out von Ok Go





Bester Newcomer:



Kelsea Ballerini



The Chainsmokers



Chance The Rapper



Maren Morris



Anderson .Paak





Bestes Pop-Gesangsalbum:



25 von Adele



Purpose von Justin Bieber



Dangerous Woman von Ariana Grande



Confident von Demi Lovato



This Is Acting von Sia





Bestes Dance-Album:



Tearing Me Up von Bob Moses



Don’t Let Me Down von The Chainsmokers feat. Daya



Never Be Like You von Flume feat. Kai



Rinse & Repeat von Riton feat. Kah-Lo



Drinkee von Sofi Tukker





Bester Rock-Song:



Blackstar von David Bowie



Burn The Witch von Radiohead



Hardwired von Metallica



Heathens von Twenty One Pilots



My Name Is Human von Highly Suspect





Bestes Rock-Album:



California von Blink 182



Tell Me I’m Pretty von Cage The Elephant



Magma von Gojira



Death Of A Bachelor von Panic! At The Disco



Weezer von Weezer





Bestes Alternative-Album:



22, A Million von Bon Iver



Blackstar von David Bowie



The Hope Six Demolition



Project von PJ Harvey



Post Pop Depression von Iggy Pop



A Moon Shaped Pool von Radiohead





Bester R&B-Song: Come And See Me von von J. PARTYNEXTDOOR feat. Drake



Exchange von Bryson Tiller



Kiss It Better von Rihanna



Lake By The Ocean von Maxwell



Luv von Tory Lanez





Bestes R&B-Album:



In My Mind von BJ The Chicago Kid



Lalah Hathaway Live von Lalah Hathaway



Velvet Portraits von Terrace Martin



Healing Season von Mint Condition



Smoove Jones von Mýa





Bester Rap Song:



All The Way Up von Fat Joe & Remy Ma feat. French Montana & Infared



Famous von Kanye West feat. Rihanna



Hotline Bling von Drake



No Problem von Chance The Rapper feat. Lil Wayne & 2 Chainz



Ultralight Beam von Kanye West feat. Chance The Rapper, Kelly Price, Kirk Franklin & The-Dream





Bestes Rap-Album:



Coloring Book von Chance The Rapper



And The Anonymous Nobody von De La Soul



Major Key von DJ Khaled



Views von Drake



Blank Face LP von ScHoolboy Q



The Life Of Pablo von Kanye West