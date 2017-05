"Children" machte ihn berühmt - Robert Miles ist tot

Wer die 90er Jahre bewusst miterlebt hat, wird an diesem Lied nicht vorbeigekommen sein: Der sechs Minuten lange Dreamhouse-Track "Children" ertönte eine Zeit lang aus allen Lautsprechern des Landes. Er stammt von dem Schweizer Musiker Robert Miles. Es sollte der Höhepunkt seiner Karriere bleiben. Wie das Musikmagazin "DJ Mag Italia" berichtet, ist der Musiker nach schwerer Krankheit gestorben.

Gleich mit seiner Debüt-Single landete der in Neuchâtel geborene Musiker Robert Miles den größten Erfolg seiner Karriere. "Children" eroberte die Spitze der Charts in zahlreichen Ländern, darunter Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mehr als 1,6 Millionen Exemplare verkaufte Miles von dem Track. Es sollte bis 2012 dauern, ehe mit dem "DSDS"-Gewinner Luca Hänni wieder ein Schweizer eine Nummer 1 in Deutschland erreicht hat.

"Children von Robert Miles





Geboren wurde Robert Miles 1969 als Roberto Concina in Neuchâtel, Schweiz. Er war Sohn italienischer Auswanderer. Mit zehn Jahren zog die Familie wieder zurück nach Italien. Dort sammelte Miles erste Erfahrungen als DJ. Als einer der ersten Künstler mischte er die Stile Ambient und Drum & Bass und war gern gebuchter Plattenaufleger in Discos. Seine eigenen, am Computer zusammengebastelten Tracks wiesen auch diese charakteristische Mischung aus.



So machte er sich langsam einen Namen in der Musikszene. Sein Umzug nach London vergrößerte seinen Bekanntheit, er stand sogar mit Madonna in Kontakt. Kurz darauf veröffentlichte er "Children" - und wurde damit schlagartig auch außerhalb der Dance-Music-Szene bekannt. Allerdings blieb dies der Höhepunkt seiner Karriere. Zwar verkauften sich die nachfolgenden Singles "Fable" und "One and One" sehr gut, doch den Erfolg seines Debüts konnte er nicht mehr wiederholen. Schon bald gab er seine Karriere als Künstler auf und verlegte sich auf seine Arbeit als Produzent.