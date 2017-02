"Is mir egal"-Sänger stirbt mit 34 Jahren

Kazim Akboga ist tot. Der türkischstämmige Comedian starb im Alter von nur 34 Jahren. Wie seine Managerin gegenüber der "Bild"-Zeitung bekanntgab, hatte der Berliner mit psychischen Problemen zu kämpfen und sei deswegen auch in Behandlung im Krankenhaus gewesen. Auf Facebook bestätigte das Management den Tod Akbogas, machte zu den genauen Todesumstände allerdings keine Angaben.

Bekannt wurde der Comedian Anfang 2015 mit einem Auftritt in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", wo er "Is mir egal" vorstellte. Zwar konnte er die Juroren Dieter Bohlen, Heino, Mandy Capristo und DJ Antoine nicht überzeugen, doch der Song entwickelte sich schnell zum viralen Hit.

Ende 2015 machten sich die Berliner Verkehrsbetriebe die Popularität Akbogas zunutze: Sie engagierten den früheren Werbetexter für einen Werbeclip. Kazim Akboga trat darin als cooler Kontrolleur auf, trug eine Uniform und trug das Toleranzverständnis der BVG vor: "Mann mit Bauch is mir egal, Musik laut, is mir egal (...) Mann macht Umzug is mir egal, Mann auf Pferd is mir egal, Mann auf Mann is mir egal". Demnach dulden die Berliner Bus- und U-Bahnfahrer sehr viel ("Keine Kleingeld is mir egal, keine Trinkgeld is mir egal"), doch bei einem Punkt hört der Spaß auf: "Gar keine Geld is nich egal". Die BVG-Kampagne war ungewöhnlich erfolgreich, und wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter dem renommierten ADC-Award.





Der Comedian hatte daneben noch weitere kleine Youtube-Hits, darunter " Deutschland is gute Land", "Angela Merkel, ich bin dein Ferkel" oder "Tanz den Akzeptanz". Keiner dieser Songs erreichte annähernd die Popularität von "Is mir egal", das in seinen verschiedenen Versionen mehr als 25 Millionen Abrufe verzeichnet, während die meisten seiner übrigen Filmchen fünfstellige Abrufzahlen erzielten.