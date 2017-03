The Shins setzen auf Bewährtes

Ihren Ruf als Band für besondere Momente verdanken The Shins einer Filmszene. «Dieser Song wird dein Leben verändern», sagt Natalie Portman in der Romantik-Komödie «Garden State» (2004) zu Zach Braff, stülpt ihm ihre Kopfhörer über und spielt ihm «New Slang» vor. Und natürlich verändert dieses Lied in dem Film das Leben des lethargischen jungen Mannes.

Seither sind The Shins eines der populärsten Indiepop-Projekte der USA. Mit vier Platten erreichten sie vordere Charts-Ränge, ohne sich jemals dem Kommerz anzubiedern. Auch «Heartworms», das Comeback nach fünf Jahren Pause, folgt dem bewährten Rezept: Ohrwurmmelodien mit kleinen, oft verblüffenden Widerhaken, treibende Rhythmen ohne aufdringliche modische Effekte - und natürlich der helle, euphorische Gesang von James Mercer.

Macht gute Laune, keine Frage. Aber braucht man The Shins noch, 20 Jahre nach ihrer Gründung in Albuquerque/New Mexico und ein Jahrzehnt nach ihren weltweiten Triumphen mit den Alben «Chutes Too Narrow» und «Wincing The Night Away»?

Sicherlich hält sich der Überraschungseffekt neuer Lieder wie «Name For You» oder «Dead Alive» in Grenzen. Und auch ungewohntere Sounds wie im Album-Highlight «Painting A Hole», im Country-Schunkler «Mildenhall» oder in der Mariachi-Adaption «The Fear» sind im Jahr 2017 alles andere als sensationell. Viele Leben verändern werden diese Songs also eher nicht.

Und doch «kriegt» Mercer seine Hörer irgendwann wieder mit dem Knuddel-Charme seiner federleichten, zuckersüßen Lieder. So wie er einst mit «New Slang» Zach Braff bezauberte (der damals freilich auch noch in die lächelnden Augen von Natalie Portman schauen durfte). «Heartworms» ist zeitlos schöner Pop - nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Ein Album für geschmackssichere Radiosendungen.