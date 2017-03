Rapper Kollegah rastet auf Bühne aus - und schlägt Fan nieder

Es ist eine unfassbare Szene, die sich da während Kollegahs Konzert in Leipzig abgespielt hat: Der Rapper hat zwei Fans auf die Bühne geholt, um sie zu einem Rap Battle gegeneinander antreten zu lassen. Doch als einer der beiden auf ihn zugeht und ihm die Sonnenbrille vom Kopf nehmen will, tickt der Musiker komplett aus. Erst stößt er den Fan von sich weg, dann tritt er ihm in den Bauch. Schließlich holt er aus und boxt ihm mitten ins Gesicht. Der Mann fällt zu Boden und wird von Sicherheitsleuten von der Bühne gezerrt.

Offenbar macht der Rapper danach einfach weiter, als sei nichts passiert. Auf Facebook bedankt er sich nach dem Konzert bei den Fans. Die Szene wurde jedoch im Video festgehalten und online gestellt.

Auch viele Fans kritisieren den Rapper nun. Der Mann auf der Bühne soll zwar betrunken gewesen sein, doch Aggression geht augenscheinlich nicht von ihm aus. "Der wollte für das Rap Battle die Cap und danach noch die Sonnenbrille", schreibt einer. "Als Kollegah ihn dann wegschuckte wollte der Typ ihm die Hand reichen und sich entschuldigen ... Und er knockt ihn übelst aus ... Richtig beschissene Aktion. Ich feier ihn als Künstler ... aber menschlich war das die komplette Enttäuschung." Er überlege nun, seine Konzerttickets für Stuttgart abzugeben. Von "Armutszeugnis" und "Machtgepose" sprechen andere. "War ne scheiß Aktion und menschlich unter aller Sau!!!!"





Viele Fans verteidigen den Ausraster

Von dem Rapper selbst gab es bisher keine Reaktion. Es gibt aber auch einige Fans, die ihn verteidigen. Das sei eine Frage des Respekts, meint einer, wer auf die Bühne geholt werde müsse sich dann dort eben auch benehmen. Ein anderer schreibt: "Ich war dabei und die Situation war schon sehr hitzig. Der Typ war besoffen und hat sich übelst daneben benommen. Hat selbst Leute im Publikum dumm angemacht." Ein weiterer Fan postet ein eigenes Video mit dem Kommentar: "Natürlich kann man sagen, dass Kolle überreagiert hat, aber ich hätte wahrscheinlich gehandelt wie er. Ich würde nicht mal Konzerte geben bei manchen Leuten und deren Verhalten heutzutage. So dreist wie der Typ war kann er froh sein das er mit nur einer Klatsche davon gekommen ist."