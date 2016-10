Der Pop- und Blues-Sänger Kelvin Jones («Call You Home») kehrt der britischen Hauptstadt London den Rücken und zieht nach Deutschland - der Liebe wegen.

«Mir ist Deutschland ans Herz gewachsen», sagte der 21-Jährige in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. Seine in Freiburg lebende Freundin habe ihm Land und Leute gezeigt: «Ich mag die abwechslungsreiche Landschaft, die kulturelle Vielfalt und die Mentalität der Menschen, die hier leben.» Zudem gebe es für Musiker gute Arbeitsbedingungen. Er werde daher in den nächsten Wochen von London nach Berlin ziehen.

Jones ist in Zimbabwe geboren, seit seinem 9. Lebensjahr wohnt er in London. Mit seiner Debüt-Single «Call You Home» landete er im vergangenen Jahr seinen ersten Hit. Diese Woche bringt er ein Album mit seiner neuen Single «As You Wake Up» auf den Markt.

Zudem startet er an diesem Freitag (7. Oktober) in Amsterdam seine erste eigene Tournee. Geplant sind bis November den Angaben zufolge 14 Konzerte in Europa und den USA, fünf davon in Deutschland.

Die Konzerte in Deutschland: Köln (10.10.), Hamburg (11.10.), Berlin (12.10), München (13.10) und Weinheim/Baden-Württemberg (18.10).