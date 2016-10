War was? Bei seinem ersten Auftritt nach dem Gewinn des Literaturnobelpreises gibt sich Bob Dylan cool wie immer.

Kein Wort sagt der 75-jährige Sänger und Songwriter in Las Vegas, wo er am Donnerstagabend in der Konzerthalle eines Casinos spielt, zu der Auszeichnung, über die die Literatur- und Musikszene heftig diskutiert. Sollte der Gewinn der höchsten literarischen Anerkennung, die die Welt zu vergeben hat, irgendwelche Gefühle bei ihm hervorrufen, so lässt er sie sich jedenfalls nicht anmerken.

Stattdessen spult die Rock-Legende - dafür bekannt, bei schlechter Laune dem Publikum den Rücken zuzukehren - mit der fünfköpfigen Band in der Spielmetropole im US-Bundesstaat Nevada das gewohnte Programm runter. In einem perlgrauen Anzug, die Haare von den Scheinwerfern zu einem struppigen Heiligenschein erleuchtet, spielt Dylan an Klavier, Gitarre und Mundharmonika sowie mit seiner krächzenden Stimme eine Auswahl der Werke seiner mehr als 50-jährigen Karriere - «Rainy Day Women #12 & 35» und «Tangled Up in Blue» ebenso wie neuere Songs, etwa «Make You Feel My Love».

Die Ovationen des Publikums, die Rufe «Nobel laureate» (Nobelpreisträger) - Dylan ignoriert sie. Erst als er zu den Zugaben kommt, ändert sich der Ton: Dylan weicht vom Programm ab, das er schon bei seinem vorherigen Konzert gespielt hat. Nun gibt es unter dem begeisterten Jubel der 2000 Besucher die berühmte Protesthymne «Blowin' in the Wind» aus dem Jahr 1963.

In Dylan war erstmals ein Songwriter mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden - eine Sensation. Er schweigt dazu. Lediglich auf seinem Twitter-Kanal wird am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) unter Berufung auf die Schwedische Akademie verkündet: «Bob Dylan wurde der #Literaturnobelpreis 2016 "für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition" verliehen.» Etwas später teilt der Künstler - oder ein Mitarbeiter - einen Glückwunsch-Tweet von US-Präsident Barack Obama «an einen meiner Lieblingsdichter».

Dylan hat schon viele Preise erhalten - oft ist er nicht zur Verleihung erschienen. Ob sich die Schwedische Akademie Sorgen macht, er könne sich die Reise im Dezember nach Stockholm sparen? Vielleicht kann Dylans letztes Stück beim Konzert in Las Vegas als Botschaft verstanden werden - warum wollt ihr jetzt versuchen, mich zu ändern, fragt er mit einem Lied, das Frank Sinatra einst sang: «Why Try To Change Me Now?»