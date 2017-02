Ed Sheeran kommt zur Goldenen Kamera

Popmusiker Ed Sheeran (26) bekommt eine Goldene Kamera und holt sie sich persönlich in Hamburg ab. Der britische Sänger, der nach einer Pause auch in Deutschland gerade wieder die Charts gestürmt hat, ist Preisträger in der Kategorie «Beste Musik International».

Das teilte die Funke Mediengruppe, Ausrichter der Veranstaltung, am Donnerstag mit. Die Gala geht am 4. März in der Hansestadt über die Bühne und wird live im ZDF übertragen. Am Tag zuvor erscheint Sheerans neues Album ««÷» (Divide)».

«Ed Sheeran ist ein wahres Multitalent», hieß es in der Mitteilung. «Er rockt die Bühne, berührt mit wunderschönen Soul-Balladen, rappt mit den Größen der Branche - in ihm vereinen sich nahezu alle musikalischen Facetten.» 23 Millionen Alben habe der Musiker weltweit verkauft. «Er ist und bleibt einfach ein Mann der Superlative!»

Derzeit tummelt sich der rothaarige Musiker mit zwei Songs in den Charts: «Shape Of You» und «Castle On the Hill». Vom 20. März an gibt er fünf Konzerte in Deutschland, darunter am 26. März in Hamburg.