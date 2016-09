Meat Loaf: Neues Album mit alter Zusammenarbeit

Meat Loaf als Sänger, Jim Steinman als Komponist: Diese Kombination brachte einst das ikonische Album «Bat Out of Hell» hervor, eine Rock-Oper voll von pompöser Romantik, unverfrorenem Kitsch und zwinkernden Augen, die sich zig Millionen Mal verkaufte.

«Bat Out of Hell 2: Back Into Hell», eines der größten Comebacks der Rockgeschichte, wiederholte den Erfolg. Nun erscheint das erste Album seit mehr als 20 Jahren, das die stolze Inschrift tragen darf: «All Songs by Jim Steinman». «Braver Than We Are» knüpft an die legendäre Zusammenarbeit an - Sturm und Drang der glorreichen Zeiten lassen sich aber nicht wieder ganz heraufbeschwören.

«Das Album ist sehr tiefsinnig - so wie Jim es geschrieben hat und so wie ich es hervorgebracht habe», sagt Meat Loaf (68) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist mehr ein nach innen gerichtetes Album - anstatt darüber zu sprechen, was um einen herum passiert, geht es mehr darum, was in einem Menschen vorgeht.»

«Braver Than We Are» hat in der Tat alles, was Meat Loaf und Steinman ausmacht: Bombastische Powerballaden jenseits der Zehn-Minuten-Marke, treibende Rocksongs, bedächtige Piano-Stücke, das Wechselspiel mit Duettpartnerinnen. Stilistisch experimentiert das Album vorsichtig mit elektronischen Sounds, härterem Rock, Gospel - das Klavier bleibt aber stets dominant in den teils überstreckten Songs. «Es ist ganz anders, und das wollten wir auch so», sagt Meat Loaf.

Geschrieben wurden die Songs über Jahrzehnte hinweg. Mit dem Opener «Who Needs The Young», einem Song wie aus der Zirkusmanege, findet sich auch eine von Jim Steinmans frühesten Kompositionen auf dem Album. «Die Songs fühlen sich nicht anders an als die neuen», sagt Meat Loaf. «Ich trete als Künstler an sie heran, als wären sie neu.» Was der Sammlung allerdings streckenweise fehlt, ist ein roter Faden. Kenner werden viele Verweise und Versatzstücke aus Steinmans Feder entdecken - am deutlichsten bei «Skull of Your Country» («Turn around!» aus Bonnie Tylers Hit «Total Eclipse of the Heart»).

Misst man «Braver Than We Are» am Maßstab von «Bat Out Of Hell», fällt das neue Album ab. Die Produktion klingt bisweilen etwas steril, Meat Loafs sonore Stimme peitscht die Lieder nicht mehr so vehement an. Doch für Fans von Steinmans prächtigen, eigensinnigen Kompositionen und Meat Loafs opernhafter Interpretation bietet «Braver Than We Are» viel Unterhaltsames. Zum ersten Mal sind die beiden zusammen auf dem Albumcover abgebildet - als Streiter gegen die Musikindustrie, die ihnen so viele Steine in den Weg gelegt hatte, wie Meat Loaf sagt. Eine kämpferische Ansage also, und keinesfalls ist das Album ein zu belächelndes Alterswerk. Nur an goldene Tage kann es eher durch Referenzen anknüpfen als durch Innovation.