Melanie C singt von einer Liebe in Berlin

Sechs Jahre war es sehr ruhig um die britische Sängerin. Als die Spice Girls im vergangenen Jahr eine Comeback-Tour planten, sagte neben Victoria Beckham auch Melanie C ab.



Im Februar hat die 43-Jährige ihr neues Album "Version of me" herausgebracht. Für die aktuelle Single "Hold on" drehte sie auch in Berlin. Wer Melanie C live erleben möchte, hat im Mai eine Chance dazu. Da ist sie in folgenden Städten in Deutschland zu sehen:

01. Mai – Berlin – Columbia Theater

03. Mai – Köln - Gloria

05. Mai - Zürich - Volkshaus

07. Mai - Hamburg - Mojo

08. Mai – Frankfurt - Capitol

09. Mai – Stuttgart – Im Wizemann