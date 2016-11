E-Gitarren werden überbewertet. Das könnte man zumindest denken, wenn man Metallicas Auftritt in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon ansieht. Die Hardrock-Band performte zusammen mit Fallon und dessen Hausband The Roots ihren großen Hit "Enter Sandman", der vor 25 Jahren veröffentlicht wurde und es damals in die deutschen Top Ten schaffte. Nur die Live-Version von "Nothing Else Matters" war noch erfolgreicher.



In der " Tonight Show" spielten Kirk Hammett, Lars Ulrich, James Hetfield und Robert Trujillo ihren Klassiker in einer ungewöhnlichen Version. Die für ihre extrem lauten Konzerte bekannten Rockmusiker verzichteten komplett auf elektrisch verstärkte Instrumente sowie den mächtigen Schlagzeugsound des Originals. Stattdessen wählten die US-Amerikaner ein ganz untypisches Instrumentarium: Sie spielten ihren Hit auf Kinderinstrumenten. So blies Sänger James Hetfield eine Tröte, Leadgitarrist Kirk Hammett bearbeitete mit stoischem Ernst eine Melodica. Bassist Robert Trujillo bekam eine Akustik-Klampfe, und Drummer Lars Ulrich klöppelte auf einer Blechtrommel herum. Gastgeber Jimmy Fallon bediente sogar zwei Instrumente, Kazooka und Trommel. Allen war eines gemeinsam: Sie hatten mächtig viel Spaß an der Sache.

Metallica und The Roots

Gleichzeitig erwiesen Metallica und The Roots einander Reverenz. Denn während die Rocker Hetfield und Ulrich T-Shirts der "Tonight Show" und von den Roots trugen, hatten sich die Hip-Hop-Musiker komplett in Metallica-Shirts geschmissen.





"Enter Sandman" war nicht die erste Schulzimmer-Version eines Hits, die Jimmy Fallon zusammen mit berühmten Musikern aufgeführt hat. In der Vergangenheit machten bereits Stars wie Mariah Carey, Madonna oder Meghan Trainor bei diesem Spaß mit. Vor einem guten Jahr sorgte Adele mit ihrer in der "Tonight Show" performten Version von "Hello" für große Begeisterung. Mit Metallica machte nun erstmals eine Hardrock-Band bei dem Spaß mit.