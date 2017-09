Mit dieser ungewöhnlichen Aktion gratulieren Stars Beyoncé

Es ist keine Übertreibung, Beyoncé als eine der bedeutendsten Popkünstlerinnen der Gegenwart zu bezeichnen. Ihre Werke sind nicht nur beim Publikum ungemein erfolgreich, sie genießen gleichzeitig höchstes Ansehen bei den Kritikern.



Vor allem aber übt die dreifache Mutter großen gesellschaftlichen Einfluss aus: Sie lebt ein neues Frauenbild vor, das Familie und Beruf spielend unter einen Hut bringt, und das sich zu einem zeitgemäßen Feminismus verbindet, der zeigt, dass es kein Widerspruch ist, wenn Frauen schön und eigenständig sind.



Daneben bezieht sie in vielen anderen Debatten Position, etwa indem sie sich gegen Rassismus und für die Black-Lives- Matter-Bewegung ausspricht. Ihre Botschaften bringt sie, und das macht sie wiederum als Künstlerin interessant, nicht nur über Interviews unter die Menschen, sie baut sie in ihre Songs und Videos ein, sie sind Teil ihres musikalischen Werks.

Zahlreiche Prominente gratulieren Beyoncé zum Geburtstag

Angesichts ihrer herausragenden Position ist es kein Wunder, wer Glückwünsche zu ihrem 36. Geburtstag spendet: Die Schar der Gratulanten reicht von der früheren First Lady Michelle Obama über Tennis-Star Serena Williams bis hin zu Musikerinnen wie Kelly Rowland oder Michelle Williams.

Sie haben sich für ihren Geburtstagsgruß etwas ganz Besonderes überlegt: Sie alle haben sich in einem Look fotografieren lassen, den Beyoncé mit dem Video zu ihrem Hit "Formation" 2016 berühmt gemacht hat: Auf den in Schwarz-Weiß gehaltenen Bildern tragen sie einen großen schwarzen Hut, zwei geflochtene Zöpfe, dunklen Lippenstift und opulente Halsketten. Gepostet wurden die Fotos auf ihrer Homepage.



Typisch Beyoncé denkt sie auch an ihrem Geburtstag nicht nur an sich, sondern an Menschen, denen es gerade schlecht geht: Über der Bildergalerie ruft sie für Spenden zugunsten der Opfer von Tropensturm "Harvey" auf. Besonders betroffen ist die Stadt Houston. Dort ist Knowles vor 36 Jahren, am 4. September 1981 zur Welt gekommen.