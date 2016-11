In der niederländischen Hafenstadt Rotterdam läuft der Countdown für das große Musikspektakel des Jahres: Der Musiksender MTV vergibt am Sonntagabend (21 Uhr Ortszeit) in 16 Kategorien die EMA, die European Music Awards. Für Deutschland hat Max Giesinger ("80 Millionen") bereits in der Nacht zum Samstag in Berlin den Preis für den "Best German Act" erhalten.

Der Musiksender kündigte ein großes Staraufgebot an: Auftreten werden unter anderen die Bands Green Day, Kings of Leon, DNCE und OneRepublic sowie die Sänger Bruno Mars, Shawn Mendes und Lukas Graham. Die DJs Martin Garrix und Afrojack geben in der Konzerthalle Ahoy ein Heimspiel. Ein besonderes Bonbon verspricht MTV mit dem Auftritt des kanadischen R&B-Shootingstars The Weeknd. Der Grammy-Preisträger singt den Titelsong seines Erfolgsalbums "Starboy".

Beyoncé Knowles und Justin Bieber sind die Favoriten

Eine spannende Frage bleibt natürlich, wer Hauptgewinner des Abends wird. Beste Chancen haben Beyoncé und Justin Bieber, die jeweils fünfmal nominiert wurden. Adele ist in vier Kategorien aufgestellt. Coldplay können unter anderem den "Best Act" gewinnen. Rihanna und Drake sind mit ihrem gemeinsamen Hit "Work" im Rennen für den "Best Song".

Die Punkrockband Green Day wird mit dem "Global Icon Awards" ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr wurde die US-Band in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen. Mit ihrem neuen Album "Revolution Radio" kehrten Green Day, die seit den 1990er Jahren für den Revival des Punkrock sorgten, an die Spitze der Hitparaden zurück.

Max Giesinger ist bester deutscher Künstler

Als deutscher Star wird der Sänger und Songschreiber Max Giesinger am Sonntag noch einmal offiziell für den "Best German Act" ausgezeichnet. Er hatte sich gegen die Beginner ("Ahnma"), Mark Forster ("Wir sind groß"), Robin Schulz ("Show me Love") und den Musiker und Produzent Topic durchgesetzt.

Durch den Showabend führt in diesem Jahr Popstar Bebe Rexha. Für die Sängerin und Songschreiberin aus den USA ist es nicht nur der erste Auftritt bei der MTV-Gala, sondern auch eine Premiere als Präsentatorin. "Dann kann ich mal eine andere Seite vor mir zeigen", sagte die 27-jährige Sängerin im Interview von MTV.

Die immer an wechselnden Orten stattfindenden MTV Europe Music Awards werden weltweit im Fernsehen und in sozialen Netzwerken übertragen. Die Veranstalter hoffen, in diesem Jahr mehr Zuschauer zu erreichen als die in den USA veranstalteten MTV Video Music Awards.