Philipp Poisel an der Spitze

Der schwäbische Liedermacher Philipp Poisel (33, «Wo fängt dein Himmel an?») ist mit seinem neuen Album «Mein Amerika» direkt an der Spitze der deutschen Charts eingestiegen.

Auf dem zweiten Platz landete die britische Musikerin Amy Macdonald mit ihrer Platte «Under Stars», wie GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte. Auch die Plätze drei und vier gingen an Neueinsteiger: Die Falco-Zusammenstellung «Falco 60» und «Leitbild» von Blutengel.

In den Single-Charts blieb Ed Sheeran mit «Shape Of You» an der Spitze. Mit «Castle On The Hill» (Platz fünf) und «How Would You Feel (Paean)» (Platz 27) ist der Brite sogar noch zwei weitere Male in den deutschen Charts vertreten.

Höchster Neueinstiger in den Single-Charts sind Kygo und Selena Gomez mit «It Ain't Me».