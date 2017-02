Adele oder Beyoncé: Wer räumt bei den Grammys ab?

Alle Augen werden am Sonntag bei der Verleihung der Grammy Awards auf die Pop-Diven Beyoncé und Adele gerichtet sein. Die Sängerinnen konkurrieren beim weltweit bedeutendsten Musikpreis in den wichtigsten Kategorien - Song des Jahres, Album des Jahres und Aufnahme des Jahres.

«Hello», eine gefühlvolle Ballade der Britin Adele, und Beyoncés «Formation» - eine Hymne auf den Kampf der Afroamerikaner für Gleichberechtigung und gegen Polizeigewalt - sind in der Kategorie «Aufnahme des Jahres» nominiert. Mit diesem Preis wird das Team von Interpreten, Produzenten und Toningenieuren geehrt.

Im Karrierevergleich hat Beyoncé mit ihren bislang zwanzig Grammys gegen Adeles zehn Auszeichnungen die Nase vorn. Die Nominierung von «Lemonade» für das Album des Jahres ist allerdings ihre erste. Adele ging schon im Februar 2012 mit einem Grammy für «21» als Album des Jahres 2011 nach Hause. Mit dem Nachfolgealbum «25» ist sie erneut nominiert.

Der Zeitpunkt der Album-Veröffentlichung könnte Beyoncé hier helfen: «Lemonade» kam im April heraus, begleitet von einem vielgepriesenen Musikfilm - und wochenlangen Schlagzeilen. In dem Werk finden sich Anspielungen auf Ehebruch - und die Gerüchteküche lief heiß. Nach Angaben der US-Verbands der Musikindustrie RIAA setzte Beyoncé nur etwa eine Million Alben in den USA ab.

«25» hingegen wurde im November 2015 veröffentlicht, da war die Deadline für die Grammy-Nominierungen für vergangenes Jahr bereits vorbei. Nach mehr als einem Jahr im Radio könnte sich das Album schon etwas alt anhören, es verkaufte sich aber etwa zehn mal so gut.

Die beiden Diven sollten aber auch die restliche Konkurrenz nicht aus den Augen verlieren: Um das Album des Jahres konkurrieren auch Justin Bieber («Purpose), der kanadische Rapper Drake («Views») und Country-Star Sturgill Simpson («A Sailor's Guide to Earth»).

Ebenfalls nominiert in der Kategorie Aufnahme des Jahres sind die dänische Popgruppe Lukas Graham («7 Years»), Rihanna Feat. Drake («Work») und Twenty One Pilots («Stressed Out»). «7 Years» ist auch im Rennen um den Grammy für den Song des Jahres, zudem Mike Posner mit «I Took a Pill in Ibiza» und Justin Biebers «Love Yourself».

Beyoncé ist insgesamt neunmal nominiert. Und sie ist die erste Künstlerin in der Geschichte der Grammys, die im selben Jahr in vier Musik-Genres - Pop, Rock, Urban Contemporary und Rap/Gesang Kollaboration - Chancen auf einen Preis hat. Kanye West, Drake und Rihanna sind jeweils achtmal nominiert, der Newcomer Chance the Rapper siebenmal, Adele fünfmal.

Die Grammys werden am 12. Februar in 84 Kategorien von der National Academy of Recording Arts and Sciences verliehen. Late-Night-Moderator James Corden wird die 59. Auflage der Show im Staples Center in Los Angeles präsentieren. Gespannt erwartet werden die Auftritte unter anderem von Adele, Daft Punk, Alicia Keys, John Legend, Bruno Mars, Metallica und The Weeknd.