Natalie Portman zeigt ihren prallen Babybauch

Die Inszenierung weiblicher Fruchtbarkeit wird immer häufiger Bestandteil popkultureller Inszenierungen. Nachdem sich Beyoncé bereits mehrfach mit ihrem Zwillingsbauch posiert hat - unter anderem auf Unterwasserfotos -, hat es ihr Natalie Portman nachgetan. Die Schauspielerin wirkt in "My Willing Heart" mit, dem neuen Musikvideo des britischen Elektro-Künstlers James Blake. Zu stilvollen Schwarz-Weiß-Bildern schwimmt Portman hochschwanger unter Wasser.

Später zeigt der Clip, wie sich die 35-Jährige auf einem Bett räkelt. Es sind sehr geschmackvolle Bilder, die von Blakes typisch elegischen Pianoklängen und sparsamen Beats begleitet werden. "My Willing Heart" stammt aus dem im vergangenen Jahr erschienenen Album "The Colour in Anything", geschrieben hat ihn der R&B-Künstler Frank Ocean. Regie führte Anna Rose Holmer.



Natalie Portman brachte Tochter Amalia bereits zur Welt



Entstanden sind die Aufnahmen vor dem 22. Februar. An dem Tag brachte Natalie Portman nämlich Töchterchen Amalia Millepied zur Welt. Es ist das zweite Kind, das sie zusammen mit Ehemann Benjamin Millepied bekommen hat. Seit August August 2011 ist die Schauspielerin mit dem Balletttänzer verheiratet. Das Paar hat sich bei den Dreharbeiten zu "Black Swan" kennengelernt. Ein für ihr Leben bedeutender Film. Neben ihrem Ehemann brachte ihr der Film eine wichtige Trophäe ein: 2013 bekam sie für das Werk ihren bislang einzigen Oscar verliehen.





Zuletzt war Natalie Portman in dem Kinofilm "Jackie: Die First Lady" zu sehen, der am 26. Januar dieses Jahres in die deutschen Kinos gekommen ist. Die internationale Produktion feierte im September 2016 seine Weltpremiere im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig - dort zeigte sie sich erstmals mit Babybauch. Seither hat sie noch keinen neuen Film gedreht. Ihre Fans können sich derweil mit James Blakes Video vergnügen.