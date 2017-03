Ed Sheeran hat die deutschen Charts im Griff

Die deutschen Charts stehen weiterhin unter der Kontrolle des britischen Superstars Ed Sheeran. Sein aktuelles Album «"÷"» (Divide) führt unverändert das Album-Ranking an, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete.

Außerdem hat der 26-Jährige 15 Songs in den Top 100 der Single-Charts, darunter «Shape Of You» auf der Eins, «Galway Girl» auf der Fünf und «Castle On The Hill» auf der Sieben.

Nach Sheeran folgen in den Album-Charts drei Neulinge: Das Berliner Duo SDP steht mit «Die bunte Seite der Macht» auf Platz zwei, dahinter reihen sich Fury In The Slaughterhouse («30 - The Ultimate Best Of Collection») und Yvonne Catterfeld («Guten Morgen Freiheit» ) ein. Mit einem großen Sprung von Platz 49 komplettiert Peter Maffay («Tabaluga - Es lebe die Freundschaft!») die Top Fünf.

In den Single-Charts wird Ed Sheeran eingerahmt von Kygo & Selena Gomez («It Ain't Me») auf der Zwei, Burak Yeter feat. Danelle Sandoval («Tuesday») auf der Drei und The Chainsmokers & Coldplay («Something Just Like This») auf der Vier.