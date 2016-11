Die gute Nachricht zuerst: Nach 50 Sekunden ist der Spuk schon vorbei. Die schlechte Nachricht: diese Zeit kann verdammt lang werden. Denn der Song mitsamt dem Video sind extrem nervig. Die Rede ist von dem Viral-Hit "PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen)", der innerhalb der zurückliegenden sechs Wochen bereits rund 150 Millionen Mal bei Youtube abgerufen wurde. Was den Erfolg noch durchschlagender macht: Das Lied hat seither zahllose Nachahmer-Videos inspirert, die ebenfalls millionenfach geklickt werden. So verzeichnet ein Zusammenschnitt von Original und Remixen mehr als 35 Millionen Abrufe, knapp 28 Millionen Menschen sahen ein Video, das den Song in 9 verschiedenen Stilen zeigt, und der "Trap Remix" kommt allein auf 11,6 Millionen Klicks. Um nur drei besonders erfolgreiche Varianten zu nennen. Viele weitere Video-Adaptionen von "PPAP" knacken auf Youtube ebenfalls die Millionenmarke.

"I have a pen. I have an apple. Apple pen"

Ausgedacht hat sich den Spaß der japanische Komiker Daimaou Kosaka, der für das Video in die Rolle des fiktiven Singer-Songwriters Pikotaro geschlüpft ist und sich dazu ein scheußliches Leopardenmuster-Kostüm übergeworfen hat. Dazu singt er die simplen Worte "I have a pen. I have an apple. Apple pen" und tut so, als halte er die besungenen Gegenstände in der Hand. Später versucht er sogar zu tanzen. Das Video kam direkt gut an und wurde im ersten Monat nach der Veröffentlichung am 25. August eine Million Mal abgerufen. Den richtigen Boost bekam es, als Justin Bieber "PPAP" am 27. September auf Twitter teilte und dazu schrieb: "Mein Lieblingsvideo im Netz." Danach ging der Hype erst richtig los.

Kosaka brachte seinen Song auch als Single heraus - und landete damit einen Erfolg. In den USA erreichte "PPAP" sogar Platz 77 in den Charts - und knackte damit einen Rekord: Es ist der kürzeste Song, der es je in die Top 100 schaffte. Nicht schlecht für ein Video, dessen Produktionskosten umgerechnet keine 1000 Euro betragen haben.