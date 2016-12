Rock- und Pop-Konzerte im Januar

Berlin (dpa) – Die Konzertbühnen starten mit einem bunten Programm ins neue Jahr: Politisch wird es bei Green Day und Jennifer Rostock, zur Entspannung kommen die Cover-Könige von UB40 nach Deutschland. Vor allem für Rock-Fans beginnt 2017 ereignisreich – egal ob man auf bewährten Grunge Sound, irischen Folk oder Classic-Rock steht.

GREEN DAY meldeten sich nach vier Jahren Pause im Herbst mit neuem Album zurück. Mehr als 75 Millionen Alben hat die Band verkauft, seit der Hit «When I Come Around» sie vor 22 Jahren in den Musik-Mainstream beförderte. Jetzt schließen Green Day an die tiefgründigen Konzeptalben «American Idiot» und «21st Century Breakdown» an. «Revolution Radio» ist ein Schritt zurück - von der Megaproduktion ins kleine Studio, selbstgemacht, mit viel Kaffee statt Alkohol. «"Revolution Radio" ist ein Aufruf für alle verlorenen Seelen, zusammen zu kommen, zusammen zu tanzen, zu singen und vor allem sich zusammen zu finden», sagte Frontmann Billie Joe Armstrong über die neue Platte. Diesem Aufruf können Fans in Deutschland auf drei Konzerten folgen: Am 18. Januar spielen Green Day in Mannheim, einen Tag später in Berlin und am 30. Januar in Köln.

POTHEAD stehen seit nunmehr 25 Jahren auf der Bühne. Wegen ihrer deutschen Freundinnen zogen Sänger und Gitarrist Bradley Kok und Bassist Jeffery Moore damals aus Seattle nach Berlin – und trugen den Zeitgeist der verregneten Stadt im Nordwesten der USA nach Deutschland. Ähnlich wie Nirvana, Pearl Jam oder Soundgarden wurden sie für ihren Seattle-Sound bekannt, den Grunge. Mit wechselnden Drummern spielten sich Pothead in die Herzen der deutschen Fans dieses melancholischen Stils, vor allem in Berlin sind sie eine feste Größe. Kaum verwunderlich also, dass seit 2014 mit Robert Puls ein waschechter Berliner an den Trommeln sitzt. Wie in jedem Jahr spielen Pothead im Januar im Berliner Huxleys, 2017 gleich zwei Mal (20. Und 21.1.). Im Frühjahr und Sommer folgen Auftritte unter anderem in Rostock, Bielefeld und Nürnberg.

DROPKICK MURPHYS feierten 2016 bereits ihr zwanzigjähriges Bestehen, in Europa sind sie einer breiteren Öffentlichkeit erst seit etwa zehn Jahren bekannt. 2006 nahm Regisseur Martin Scorsese ihren Song «I’m Shipping Up to Boston» mit auf den Soundtrack seines Erfolgsfilms «Departed», der in Boston, der Heimatstadt der Band, spielt. «Jackass»-Star Bam Margera unterlegte wenig später den Vorspann seiner TV-Sendung «Viva la Bam» mit dem Song «The State of Massachusetts» und verhalf den irisch-amerikanischen Folk-Punkern damit zu weiterer Berühmtheit auf dem alten Kontinent. In den Jahren darauf erspielten sich die Dropkick Murphys mit zahlreichen Festival-Auftritten und Konzerten in Europa eine stabile Fan-Gemeinde. Mit ihrer Mischung aus Punk und irischem Folk gehen die Bostoner im neuen Jahr auf Europa-Tour und gastieren dabei in München (21.1.), Berlin (23.1.) und Leipzig (24.1.).

UB40 stehen für Steeldrums, Reggae Rhythmen und Sunshine-Feeling. Dabei entstand die multinationale Band vor fast 40 Jahren im englischen Birmingham. Auch sonst war die Entstehung der Band nicht besonders sonnig: Die ersten Instrumente kauften die Musiker von einem Schmerzensgeld nach einer Kneipen-Schlägerei, ihr Name ist die Abkürzung für ein Formular, mit dem man sich arbeitslos meldet. Von all dem ist in ihren stimmungsvollen Liedern kaum etwas zu hören. Zwar schrieb die Band immer wieder auch eigene Lieder, den größten Erfolg hatten sie jedoch mit Reggae-Covern von Hits anderer Künstler: So stammt «Red Red Wine» aus der Feder von Neil Diamond, «I Got You Babe» von Sonny und Cher und «Can’t Help Falling in Love» von Elvis Presley. Für neun Konzerte kommen UB40 im neuen Jahr nach Deutschland, unter anderem nach Paderborn (23.1.), Stuttgart (24.1.) und Köln (27.1.).

JENNIFER ROSTOCK bekamen 2016 auch abseits der Bühne viel Applaus. Ihr Song gegen die AfD, den die Band auf Facebook veröffentlichte, gehört zu den meist geteilten Social-Media-Beiträgen des Jahres in Deutschland. Die Band um Frontfrau Jennifer Weist erspielte sich damit Respekt und Anerkennung auch in Zielgruppen, die die Band aus Usedom zuvor eher belächelt haben. Auch das neue Album «Genau in diesem Ton» ist politisch. Mit der Single «Hengstin» und dem kontroversen Video dazu schafften es Jennifer Rostock ein zweites Mal in die Feuilletons: Weist ist darin splitterfasernackt zu sehen, wie sie gegen Sexismus ansingt. Wer die Band bis dahin nicht ernst genommen hat und sie einmal live erleben will, kann das im Januar in Ulm (27.1.) und Saarbrücken (31.1.) tun. Im Februar folgen Auftritte unter anderem in Frankfurt am Main, Köln und Nürnberg.

THE PRETTY RECKLESS warten in Europa noch auf den großen Durchbruch. In den USA feierte die von Model und Schauspielerin Taylor Momsen («Gossip Girl», «Der Grinch») gegründete Band in ihrer siebenjährigen Geschichte hingegen schon einige Erfolge: Die Single «Take Me Down» erklomm, wie alle drei Singles der Band zuvor, die Spitze der amerikanischen Billboard-Rock-Charts – das war zuvor noch niemandem gelungen. Den Sound der Alternative-Rockband vergleichen Musikjournalisten mit Bands wie den Smashing Pumpkins oder The White Stripes, Momsens Stimme mit Lzzy Hale oder Pink. Mit ihrem dritten Studioalbum «Who You Selling For» sind The Pretty Reckless im Januar auf Europa-Tournee. In Deutschland sind sie unter anderem in Köln (30.1.) und Hamburg (31.1.) zu sehen.