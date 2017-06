Am Freitagabend musste "Rock am Ring" wegen einer Terrorwarnung unterbrochen werden. Die Festivalbesucher wurden aufgefordert, das Gelände zu verlassen und auf die Campingplätze zurückzukehren. Beim Verlassen des Geländes zeigten die Musikfans sich unglaublich gelassen. Von Angst oder Panik keine Spur. Stattdessen fingen einige an zu singen und zeigten so, dass sie sich von Terrorgefahr nicht einschüchtern lassen wollen. Auf Twitter bekamen die "Rock am Ring"-Besucher dafür viel Anerkennung und Lob. Inzwischen ist klar, dass das Festival fortgesetzt wird. "Eines lassen wir uns nicht nehmen und das ist die pure Lust am Leben" hat sich also bei Rock am Ring bewahrheitet.