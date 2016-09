Rock-Band Jennifer Rostock will juristisch gegen Drohungen vorgehen

Mit einem Song gegen die rechtspopulistische AfD hat die Band Jennifer Rostock allein bei Facebook für rund 14 Millionen Klicks gesorgt. Jetzt wollen die Bandmitglieder juristisch gegen Drohungen vorgehen, die sie wegen eines Facebook-Songs erhalten. Frontfrau Jennifer Weist hatte in ihrem Briefkasten Drohungen gefunden, wie ihre Bandkollegen dem Nachrichtenmagazin «Spiegel» sagten. Im Internet hatte das Lied für eine aufgeheizte Debatte gesorgt. Soziale Netzwerke wie Facebook halten die Musiker aber für ein gutes Medium, um mit ihren Fans zu kommunizieren. O-TON Johannes «Joe» Walter, Keyboarder bei Jennifer Rostock «Heutzutage funktioniert das auch alles ganz anders als früher. Früher brauchtest du immer eine Zeitung, die dazwischen geschaltet war, du brauchtest irgendein Medium, was dich und deine Message transportiert. Heute kannst du total direkt mit den Fans kommunizieren.» Die gesungene Wahlempfehlung der Musiker hat einen Wahlerfolg der AfD aber nicht verhindern können. Bei der Landtagswahl am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern sind die Rechtspopulisten zweitstärkste Partei geworden. 20,8 Prozent der Wähler entschieden sich für die AfD.