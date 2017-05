Rolling Stones gehen wieder auf Deutschland-Tour

Der Trailer für die Europa-Tour der Rolling Stones macht schon einmal Geschmack auf mehr. Am Dienstag gaben die Rock-Legenden die Daten für ihre Auftritte bekannt. Demnach werden Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood ab dem Herbst 13 Auftritte in zwölf verschiedenen Städten haben. Obwohl sie schon Opas und sogar Ur-Opas sind, können es die Stones einfach nicht lassen. Auf ihrer "No Filter-Tour" werden sie auch zu drei Konzerten nach Deutschland kommen. Geplant sind Auftritte in Hamburg, München und in Düsseldorf. Auf ihrer offiziellen Internetseite versprach die Band den Fans eine Musikliste vollgepackt mit Klassikern. Zudem werde es aber auch Überraschungen geben. Zuletzt waren Jagger und Co vor drei Jahren in Deutschland auf der Bühne. Die Tickets für die Konzerte in Deutschland sollen ab dem 12. Mai online gekauft werden können.