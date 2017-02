Samba trifft auf bayrische Blasmusik - LaBrassBanda in Rio

Ho-Chi-Minh-Stadt, Hong Kong, Tokio, Sydney und San Francisco: Auf ihrer "Around the World"-Tour ist die bayerische Blasmusik-Combo LaBrassBanda ordentlich rumgekommen. Am 9. und 10. Februar gastierten die Jungs in Rio de Janeiro - wo sie die Salgueiro Samba-Schule besuchten. Eine bewegende Begegnung: Heiße Trommelrhythmen trafen auf bayerische Brass-Klänge. Bei dem Aufeinandertreffen entstand ein Video, das der stern exklusiv zeigt.

LaBrassBanda-Sänger Stefan Dettl ist bewegt

"Es gibt Sachen, die siehst du einmal im Leben, das ist der Moment, daran denkst du zurück", sagt Frontmann Stefan Dettl bewegt. "Ich hab noch nie so einen Rhythmus, so eine Lebensfreude gehört", schwärmt der Sänger und Trompeter.



Die "Around the World"-Tour endet am 4. März mit einem Konzert in der Olympia-Halle in München, wo das zehnjährige Bandjubiläum gefeiert wird. Kurz vorher, am 24. Februar, erscheint das neue Album der Band. Es trägt den gleichen Titel wie die Tournee: "Around the World".



Lange durchschnaufen können die Jungs nicht, kurz darauf geht es dann auf die "Bierzelt & Festival Tour 2017". Bis November absolvieren La Brass Banda mehr als 50 Konzerte.

Tourdaten:



25.03.2017 Bonn Over the Border Festival

29.04.2017 Grasbrunn Maibaum Festwochenende

11.05.2017 Burgberg Bezirksmusikfest

20.05.2017 Eching 125 jähriges Gründungsfest der FFW Berghofen

24.05.2017 Neumarkt St. Veit Vereinsjubiläum

26.05.2017 Durach Musikfest Durach 'Durach hebt ab'

27.05.2017 Walddorfhäslach Waldmusikfest

02.06.2017 Lauchringen Forrest Funk Jubiläumsedition

03.06.2017 Walchsee Egaschtfest

04.06.2017 Radolfzell Seefestival Radolfzell

05.06.2017 Winklarn 150 Jahre FFW Winklarn

08.06.2017 Uffing 110 Jahre Trachtenverein d'Sunnastoana Uffing

09.06.2017 Simbach PfingstDult Simbach

14.06.2017 Hartmannshof Kirchweih

16.06.2017 Attnang LaBrassBanda Live

17.06.2017 Straßkirchen 36. Prangerfest

26.06.2017 Ismaning Volksfest

04.07.2017 Wetzlar Ochsenfest Wetzlar

06.07.2017 Münchberg Münchberger Wiesenfest

07.07.2017 Egling Gaufest 2017

08.07.2017 Freiburg 35. Zeltmusikfestival Freiburg

13.07.2017 Chammünster

14.07.2017 Schwarzenbach Keltenberg Open Air

15.07.2017 Tulln Donaubühne

19.07.2017 München

22.07.2017 Ablach Kreismusikfest Kreisverband Sigmaringen

23.07.2017 Karlsruhe Das Fest

27.07.2017 Lauchheim Festival Schloss Kapfenburg 2017

28.07.2017 Merklingen Bierzeltfest

29.07.2017 Maxlrain Maxlrain 2017 - Spring Umananda

04.08.2017 Ludwigsburg KSK Music Open

05.08.2017 Tambach Tambacher Sommer

08.08.2017 Neuburg an der Donau Volksfest

12.08.2017 Linz 10 Jahre LaBrassBanda

14.08.2017 Fridolfing 140-jähriges Gründungsfest FF Pietling

17.08.2017 Meckenbeuren 58. Meckenbeurer Weinfest

18.08.2017 Hamburg MS Dockville

19.08.2017 Witten Zeltfestival Ruhr 2017

23.08.2017 Maisach Maisacher Volksfest

01.09.2017 Wörth an der Isar

05.09.2017 Kaufering Kauferinger Kulturzelt

10.09.2017 Wernberg-Köblitz Wernberger Kirwa

30.09.2017 Gammertingen Herbstfest

06.10.2017 Aying Ayinger Bräu-Kirta

07.10.2017 Röckersbühl Raahnerfest

12.10.2017 Hilzingen Kirchweih Hilzingen

20.10.2017 Zürich Danymo Saal - Herbsttour

23.10.2017 Frankfurt Batschkapp - Herbsttour

25.10.2017 Düsseldorf Zakk - Herbsttour

29.10.2017 Berlin Astra Kulturhaus - Herbsttour

01.11.2017 Dresden Alter Schlachthof - Herbsttour

03.11.2017 Wien Porgy & Bess - Herbsttour