Kein Land schnitt beim ESC in den vergangenen fünf Jahren so gut ab wie Schweden: zwei Siege, ein dritter und ein fünfter Platz lautet die Erfolgsbilanz. In diesem Jahr könnte eine weitere Topplatzierung dazu kommen. Mit "I Can't Go On" schicken die Skandinavier typischen Schwedenpop nach Kiew. Ein solider Mainstreamtitel mit eingängigem Refrain. Singen wird ihn der 27-jährige Robin Bengtsson der aussieht, als hätte er eben noch für Anzüge gemodelt. Ein smarter und gutaussehender Typ, dem es allerdings ein wenig an Charisma mangelt. Auffällig ist seine Choreographie: Bengtsson wird mit seinen Begleitern auf Laufbändern tanzen. Gar nicht so einfach, wie es aussieht. "Ich habe mir bei den Proben etliche blaue Flecken geholt", sagte Bengtsson dem stern. Eine witzige Idee, perfekt inszeniert. Vielleicht ein bisschen zu perfekt, um es ganz nach oben zu schaffen.