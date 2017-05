Der Eurovision Song Contest ist seit jeher ein buntes Spektakel. Skurrile Auftritte, seltsame Begebenheiten und eigene Regeln. Hier sind einige Fakten zum ESC: Die Iren sind bislang mit sieben Titeln die erfolgreichste Nation. Deutschland gelangen bei 60 Teilnahmen nur zwei Siege. In dem Siegerlied Spaniens aus dem Jahre 1968 kommt 138 Mal die Silbe "La" vor. Der Titel des Songs ist wenig überraschend "La la la". Wer gewinnen will, sollte die Wörter "love", "oh", oder "let" in sein Lied einbauen. Lena Meyer-Landrut belegt diese These. In einer Textzeile ihres Gewinnersongs "Satellite" heißt es unter anderem "love oh love". Lena trug zwar Schwarz, Weiß ist aber auch sehr erfolgreich: Sieben mal trugen die Gewinner weiß.