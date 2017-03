Ed Sheeran hält Kinder für sehr begabte Musiker

Der britische Popstar Ed Sheeran (26, «Shape of You») schwärmt vom musikalischen Talent vieler Kinder. «Vielleicht sind Kinder einfach besser als Erwachsene», schwärmt der Singer-Songwriter in einer Mitteilung des TV-Senders Sat.1.

«Sobald Kinder vor einem singen, bekommt man gute Laune. Es ist schön zu sehen, wie viel Freude es ihnen macht und was für Talente in den Kindern stecken.» Sheeran wird in «The Voice Kids» am kommenden Sonntag als Coach tätig sein. Den jungen Talenten gibt er mit auf den Weg, dass sie sich nicht zu viele Gedanken machen sollten, bevor sie auf die Bühne gehen: «Sie sollten immer Spaß an der Musik haben. Solange es ihnen Spaß macht, werden sie auch gut sein.»

Die ersten beiden Alben des britischen Sängers haben sich weltweit viele Millionen Mal verkauft, sein drittes Album mit dem Titel «÷ (Divide)» wird am Freitag veröffentlicht.