Ed Sheeran bricht weiteren Spotify-Rekord

Der britische Popstar Ed Sheeran (26) hat kurz nach Veröffentlichung seines neuen Albums «÷» (sprich Divide) erneut einen Rekord auf Spotify gebrochen.

Mit mehr als 56,7 Millionen Abrufen weltweit ist «÷» nach Angaben der Streaming-Plattform das meistgestreamte Album am ersten Tag nach der Veröffentlichung. Bisher war The Weeknd, der im November 2016 auf rund 29 Millionen Streams kam, Rekordhalter.

Bereits mit der Single-Auskopplung «Shape of You» hatte Sheeran einen anderen Superstar vom Spotify-Thron gestoßen. Das Lied hält mit mehr als 10,1 Millionen Streams an einem Tag einen Rekord. Bis Januar war Adeles «Hello» in dieser Kategorie Spitzenreiter.

«÷» war am Freitag als drittes Album des Sängers erschienen. Zuvor hatte Sheeran eine Auszeit eingelegt, verabschiedete sich aus den Sozialen Medien und reiste um die Welt.