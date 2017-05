Urlaubsgrüße aus Hawaii - Leslie Clios neues Video

Manchmal braucht man im Leben eine Auszeit. Um den Kopf wieder frei zu bekommen. Um das eigene Leben zu reflektieren. Und um neue Inspirationen zu finden. Bei der Sängerin Leslie Clio war es Ende 2015 so weit. Vielleicht verliefen die ersten Jahre ihrer Karriere zu rasant. Mit zwei erfolgreichen Alben "Gladys" und "Eureka" an den Top Ten gekratzt, 2014 für den Echo nominiert, 2015 Mitglied der deutschen ESC-Jury. Konzerte, TV-Auftritte, der volle Wahnsinn. Ziemlich viel, was auf die heute 30-Jährige eingeprasselt ist.



Sie war an dem Punkt angekommen, wo sie neue Impulse brauchte. So kehrte Leslie Clio ihrer Wahlheimat Berlin vorübergehend den Rücken und zog für eine Weile nach Hawaii. Sie musste einmal raus. "Auf Hawaii habe ich in einem Haus mit fünf anderen Leuten gewohnt, die ihr Gemüse selbst angebaut haben und denen ich bei der Ernte helfen konnte", sagt Clio. Vor allem aber habe sie dort herausgefunden, was sie eigentlich will.

Leslie Clio drehte auf Hawaii

Mit ihrer neuen Single "And I'm Leaving" reflektiert sie die zurückliegenden zwei Jahre. Die Zeit auf Hawaii brachte ihr die nötigen Inspirationen für ihr neues Album. Dort entstand auch das Video zu dem Song. "Ich bin nach so langer Zeit praktisch geplatzt vor Kreativität und neuen Ideen", sagt die Sängerin über ihre künstlerische Auszeit. "Ich habe so viel erlebt und mich verändert, bin mittlerweile 30 Jahre alt und Frau geworden."

Zusammen mit den Produzenten Olaf Opal und Willy Löster begab sie sich in die Candid Studios in München. Das dabei entstandene Album beschreibt Leslie Clio so: "Ein handgemachtes, collagiertes mit vielen analogen Boutique-Instrumenten und so wenig Computerelementen wie möglich." Doch trotz aller Soundspielereien knüpft die Platte thematisch an ihre Vorgänger an: "Es geht immer noch um Liebe, Herzschmerz und Idioten."

Das neue Album "Purple" erscheint am 19. Mai.