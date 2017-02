Warum 1000 Menschen an einem Sonntag zu Aldi gehen

In alten Lagerhallen, auf großen Wiesen oder auch im eigenen Wohnzimmer: Konzerte können eigentlich überall stattfinden. Doch in einer Filiale eines großen Discounters? Zwischen Regalen voller Billigbier und Dosengemüse? Im Schein von Halogenröhren und untermalt vom Brummen der Kühltruhen? Nach einer perfekten Location klingt das nicht gerade. Trotzdem strömten am Sonntag rund 1000 Menschen in eine Aldi-Filiale in Köln-Ossendorf.

Der Rapper Fargo hatte zum Konzert eingeladen und seine Fans kamen zahlreich. Der Ort war dabei alles andere als zufällig gewählt: Fargo hat den Song "Einfach Sein" für die aktuelle Aldi-Süd-Werbekampagne komponiert. Der Discounter übertrug das Konzert live in den sozialen Netzwerken.

Also eine für beide Seiten erfolgreiche Kooperation – und der Rapper schuf quasi nebenbei das "exklusive Supermarktkonzert". Das kann man doch bestimmt noch ausbauen. Wir schlagen vor: das exklusive Drogeriemarkt-Puppentheater, die exklusive Möbelmarktlesung oder auch das exklusive Parfümeriekabarett.