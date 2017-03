Yvonne Catterfeld nimmt sich auf ihrem neuen Album "Freiheit"

Schauspielerei und Gesang - Yvonne Catterfeld beherrscht beides. Das beweist auch der Clip zu ihrem neuen Song "Irgendwas". Das dazugehörige Album erscheint am kommenden Freitag. "Guten Morgen Freiheit" besingt das Suchen, Schauen, Fragen und vor allem den Aufbruch. Musikalisch hat sich die Sängerin weiterentwickelt.

Es ist Catterfelds siebtes Album und tatsächlich wandelt sie auf neuen Pfaden. Denn die CD erscheint bei Veritable Records. Das Label hat die "The Voice"-Jurorin selbst gegründet. "Es ist für mich ein sehr besonderes Album, nicht nur, weil es musikalisch und inhaltlich dem entspricht, wer ich bin, was ich mag und was ich fühle", schrieb sie im November bei der Bekanntgabe dazu auf ihrer Facebook-Seite. Auch die Veröffentlichung beim eigenen Label sei für sie "ein großer Schritt".

Neue Platte mit aktuellen Themen

Herausgekommen ist eine Sammlung von Songs, die persönlich sind, ernst und voller Fragen. Damit passen sie ganz gut in die aktuelle Zeit mit ihren grundlegenden Veränderungen und ins Rutschen geratenen Sicherheiten. "Wenn die falschen Wünsche in Erfüllung gehen und hinter ihnen schon die nächsten Hürden stehen, mir meine Lebenszeit aus den Händen rinnt, sag mir, was bleibt?", fragt die gebürtige Erfurterin im dritten Track und wird existenziell.

Eindeutige Antworten gibt die 37-Jährige aber nicht. Gemeinsam mit Rapper Teesy singt sie in "5 vor 12": "Herr Präsident, tun Sie bitte, was Ihnen gefällt. Aber das wirkt sich ganz sicher auf mein Leben nicht aus." Nur ein kleiner Ausflug in die ganz aktuelle Tagespolitik, der sich in "Scheinriesen" wiederholt und billigen Populismus anprangert: "Wer nur den Teufel an die Wand malt, verliert den Blick auf das, was zählt."

Mal leise mit viel Gefühl, mal bombastisch von Streichern und Bläsern umrahmt, mal mit Beats und Sprechgesang - und immer wieder mit Gästen wie Teesy, Rapper MoTrip, Chima oder Newcomer Bengio, der sie auch auf der in der kommenden Woche beginnenden Tour als Support begleiten wird.

Catterfeld musste sich erst etablieren

Den Schwenk weg von den Herzschmerz-Songs aus den Anfängen ihrer musikalischen Karriere, als sie ihre ersten Lieder noch von Dieter Bohlen produzieren ließ ("Für Dich"), hat Catterfeld nicht erst jetzt eingeschlagen. Schon auf dem vorherigen Album "Lieber so" präsentierte sich die Musikerin reifer und authentischer. Im neuen "Guten Morgen Freiheit" hat sie zudem die Erfahrungen und Gedanken als Mutter eingebracht: Es geht um Verantwortung, Vergänglichkeit und Neubeginn. Seit 2014 sind sie und ihr Lebensgefährte, der Schauspieler Oliver Wnuk ("Stromberg"), Eltern eines Jungen.

Catterfeld brauchte einige Zeit, um in der Musikwelt ernst genommen zu werden, aber inzwischen hat sie sich nicht nur hier einen Namen gemacht, auch als Schauspielerin ist sie einem breiten Publikum bekannt. Nach ihrem Ausstieg bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" übernahm sie Rollen in Fernseh- und Kinofilmen, darunter "Keinohrhasen" mit Til Schweiger, der Kinder- und Jugendfilm "Sputnik" an der Seite von Devid Striesow oder "Die Trapp Familie - Ein Leben für die Musik". Zuletzt saß sie in der Jury der Castingshow "The Voice of Germany".

Auf Instagram und Facebook wurde in den in den vergangenen Wochen kräftig die Werbetrommel gerührt - samt Making-Of-Video und Hinter-den-Kulissen-Besuch von Kollegen wie Tim Bendzko oder Smudo. Vor wenigen Tagen meldete sich Catterfeld per Videonachricht aus Südafrika zu Wort, wo noch ein Dreh auf dem Programm stand. Bereits kommende Woche geht es dann auf Tour - es ist die erste seit elf Jahren.