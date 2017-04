Freiheit der Presse - "kein Accessoire, das man sich leisten kann, wenn die Zeiten gut sind"

Mehr als 500 Gäste aus Medien, Politik und Kultur feierten am Abend im Hamburger Curio-Haus den Nannen Preis. Der stern zeichnet herausragende Arbeiten im deutsch­sprachigen Journalismus aus.

Darunter die neuen Preisträgerinnen des Egon-Erwin-Kisch-Preises, Amrai Coen und Tanja Stelzer, die für ihre in der "Zeit" veröffentlichten Reportage über das Leben nach den Terroranschlägen in Brüssel ausgezeichnet wurden. Und darunter ist die türkische Journalistin Banu Güven, die für ihren mutigen Einsatz für Presse- und Meinungsfreiheit in ihrem Heimatland mit dem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet wurde. "Freiheit der Presse", mahnte Außenminister Sigmar Gabriel im Hamburger Curio-Haus, "ist kein Accessoire, das man sich leisten kann, wenn die Zeiten gut sind." Banu Güven und ihre Kollegen müssen in der Türkei dafür derzeit sehr kämpfen.

Der Nannen Preis 2017 wurde in insgesamt sechs Kategorien vergeben. Die Ereignisse des Gala-Abends in der Liveblog-Nachlese.