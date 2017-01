Roter Teppich, Hollywoodstars, teure Roben - und mittendrin das deutsche Team von "Toni Erdmann". Wenn am Sonntagabend in Los Angeles die Golden Globes verliehen werden, dann werden auch die deutsche Regisseurin Maren Ade und ihre Hauptdarsteller Sandra Hüller und Peter Simonischek vor Ort sein. Ihre Komödie ist für den besten fremdsprachigen Film nominiert - ein riesiger Erfolg.

Seit "Toni Erdmann" im vergangenen Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere feierte, begeistert er Kritiker und Publikum weltweit. Beim Europäischen Filmpreis wurde er überraschenderweise gleich fünf Mal ausgezeichnet: Unter anderem wurden beide Hauptdarsteller für ihre schauspielerische Leistung geehrt, auch den wichtigsten Titel "Bester Film" strich er ein. Wenn es jetzt auch bei den Golden Globes gut läuft, erscheint ein Oscar immer wahrscheinlicher - auch, wenn die internationale Konkurrenz wie immer hoch ist.

Daumen drücken für "Toni Erdmann" bei den Golden Globes

Doch die amerikanischen Kritiker lieben den schrulligen Humor bei "Toni Erdmann", wollen ihn am liebsten nach Hollywood holen und ein eigenes Remake drehen. Denn um in den USA kommerziell erfolgreich zu sein, müssen die Untertitel wegfallen. So schreibt zum Beispiel "CNN": "Der Erfolg bei den Preisverleihungen könnte die Studios ins Nachdenken bringen. Was könnte man mit so einem Film machen, der bisher am amerikanischen Publikum vorbei ging? Ein Schauspieler wie John Malkovich wäre zugegebenermaßen in Simonischeks Rolle bestens aufgehoben."

Und auch Drehbuchautorin und Regisseurin Maren Ade ist dem nicht abgeneigt. "Das würde das Original nicht beeinträchtigen. Man kann den Film kürzen und eine reine Komödie aus ihm machen. Ich wäre aber nicht diejenige, die das machen würde. Ich bin so glücklich, dass ich den Film vollendet habe", sagte sie dem Magazin "Film Total". Ade arbeitete über fünf Jahre an "Toni Erdmann", der sich mit einer komplizierten Vater-Tochter-Beziehung befasst und als Tragikkomödie konzipiert ist.