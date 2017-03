Populisten in Europa: In der Scheindebatte herrscht Einigkeit

SPD und CDU, FDP und Grüne sind sich einig: Keiner will an diesem Abend ein Auftrittsverbot für türkische Politiker in Deutschland propagieren. Außer vielleicht: Anne Will. Sie hat eine Mission – aber so recht will ihr niemand folgen. "Klare Kante statt leiser Töne - Bekämpft man so die Populisten?" ist ihre Frage, mit Blick auf die Wahl in den Niederlanden, aber mit Fokus auf die Türkei. Es ist die Fortsetzung der Debatte aus der vergangenen Woche, als Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) und der türkische Minister für Jugend und Sport zu Gast waren. Und über dasselbe Thema diskutierten.

Dabei ist die "Auftrittsdebatte eine Scheindebatte", wie die Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Europäischen Parlament Ska Keller zurecht feststellt. In ihr geht es, hüben wie drüben, ja vor allem um billige Symbolpolitik in Zeiten des Wahlkampfes, eine Auseinandersetzung, in der sich jeder beliebig profilieren kann. Keller würde deshalb lieber über Waffenexporte in die Türkei reden, über die Erweiterung der Zoll-Union oder über wirtschaftliche Hilfen für die Türkei. Das aber wollen weder die übrigen der an diesem Abend versammelten Politiker, noch Anne Will. Die legt lieber alle Parteivertreter auf eine exakte Haltung zur Frage fest, wer wann wo sprechen darf, um für das anstehende Verfassungsreferendum in der Türkei zu werben.

"Anne Will": Olaf Scholz will gar nichts dazu sagen

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen zum Beispiel will solche Auftritte nicht verbieten, sondern einfach um Respekt dafür bitten, dass wir hier keinen ausländischen Wahlkampf wollen. Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz von der SPD will eigentlich gar nichts dazu sagen und der frühere FDP-Bundesinnenmister Gerhard Baum "diese Leute" zwar hier nicht sehen. Dann aber folgt er doch seiner Vernunft: "Wir ertragen doch sowas". Der Mann – gemeint ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan - "hat doch nicht alle Tassen im Schrank." Ska Keller denkt da ähnlich, sagt es aber vornehmer.

Von dieser Warte aus kommt der Diskussionsabend nahtlos zu einer weiteren Scheindebatte – der um den türkischen Beitritt zur EU. Der steht zwar schon lange nicht mehr auf der Tagesordnung, ganz egal, ob die Türkei jetzt die Todesstrafe einführt oder nicht. Dennoch spricht Norbert Röttgen in großen Worten von dem türkischen "Weg in die EU": Als "wichtigstes europäisches Land" müsse Deutschland den Türken klar sagen: Die Entscheidung über die türkische Verfassung sei auch eine über die europäische Perspektive der Türkei. Das stimmt zwar nicht, klingt aber wahnsinnig staatstragend. Die Beitrittsgespräch liegen eh "schon lange auf Eis", wendet Keller ein, und dass sie deshalb lieber über Waffenexporte und die Erweiterung der Zoll-Union ... aber das hatten wir ja schon.

Wilders dominiert politische Debatte

Von vertieften Kenntnissen über die politischen Verhältnisse in den Niederlanden bleibt die Debatte weitgehend unbeleckt, sieht man einmal von Dirk Schümer ab, dem Europa-Korrespondenten der Welt, der sonst in Venedig arbeitet. Auch er sagt: Man könne die Politik des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte gegenüber der Türkei hierzulande "nicht einfach imitieren". Aber der hat ja Populisten wie Geert Wilders auch nicht immer nur mit der an diesem Abend oft beschworenen "klare Kante" bekämpft, er hat seine Regierung auch schon von ihm dulden lassen, 2010 bis 2012. Und Rutte ist auch einer, der zu Migranten sagt: "Verhaltet Euch normal oder geht". Wilders dominiere die politische Debatte in den Niederlanden seit Jahren, sagt Schümers. Auch wenn er die Wahl jetzt nicht so gewonnen hat, wie Umfragen das vor kurzem noch annahmen.

Dass Röttgen neulich angesichts der Kampagne der türkischen Regierung die doppelte Staatsbürgerschaft abschaffen wollte, soll natürlich auch noch Thema sein. Aber wirklich nur ganz kurz. Doch auch nächsten Sonntag wird ja wieder eine Sendung zu füllen sein. Vielleicht könnte es ja mal wieder um die Türkei gehen.