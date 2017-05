"Breaking Bad" als Bauerntheater - darum lohnt sich "Hindafing"

"Ich hab gerade eine Pechsträhne." Diesen Satz wird Alfons Zischl (Maximilian Brückner) im Laufe der sechs Folgen noch öfter sagen. Denn beim Bürgermeister des fiktiven bayerischen Städtchens Hindafing läuft es gerade nicht. Er ist so verschuldet, dass ihm während der Beerdigung seines Vaters der Wagen gepfändet wird. Der Landrat bedrängt ihn, im Ort Flüchtlinge unterzubringen. Wodurch das ambitionierte Einkaufszentrum verhindert würde, das er dem Biometzger Goldhammer versprochen hat - und auch seine Wiederwahl. Ein Vaterschaftstest könnte seine Ehe bedrohen. Und zu allem Überfluss ist der Lokalpolitiker Crystal-Meth-abhängig.

Letzteres brachte dem im BR und vorab im Internet ausgestrahlten Sechsteiler "Hindafing" das Etikett ein, es sei "das deutsche 'Breaking Bad'". Es ist das Elend deutscher Serien, dass sie zu selten als eigenständig wahrgenommen werden. Dass sie, sobald sie etwas ambitionierter daherkommen, Vergleiche mit den großen US-Vorbildern hervorrufen. So wird aus der großartigen Mystery-Serie "Weinberg" das deutsche "Twin Peaks". Der ARD-Mehrteiler "Die Stadt und die Macht" weckte bei den meisten Medien Assoziationen zu "House of Cards". Und die ZDF-Produktion "Morgen hör ich auf" hat nicht einmal versucht, mehr zu sein als der deutsche Abklatsch von "Breaking Bad".

"Hindafing" ist typisch bayerisch

Nun kommt mit "Hindafing" ein auf sechs Folgen angelegtes Kleinod daher, das es schwer macht, solche Parallelen zu ziehen - weil es von all den oben genannten Referenzen etwas enthält. Umgekehrt ließe sich sagen: Die Serie ist so eigenständig, dass kein Vergleich greift. "Hindafing" trifft einen ganz eigenen Ton, ist im positiven Sinne eine Heimatserie. Sie verfügt über den typisch derben bayerischen Humor, gesprochen wird ausschließlich Dialekt, wodurch sich Zuschauer nördlich des Weißwurstäquators in manchen Situationen Untertitel wünschen.

Formal lässt sich der Mehrteiler keinem Genre zuordnen. Am ehesten kann man "Hindafing" als Politserie bezeichnen. Im Zentrum steht Bürgermeister Zischl, der von einem Schlamassel in den nächsten gerät und sich mit jedem Problem, das er löst, zwei neue schafft. Die Geschichte seines täglichen Überlebenskampfes wird ins Groteske gesteigert und trägt Züge von Schwank und Bauerntheater, zweier urbayerischer Traditionen, derer sich schon Marcus H. Rosenmüller 2005 in seinem Erfolgsfilm "Wer früher stirbt ist länger tot" bediente.

Bajuwarische Charakterköpfe

Das wird auch durch das Casting unterstrichen, das bajuwarische Charakterköpfe versammelt, die man sonst im deutschen Fernsehen nicht zu sehen bekommt. Etwa Andreas Giebel als grobschlächtigen Metzger Sepp Goldhammer. Als dessen Frau Gabi tritt Petra Berndt in die Tradition barocker bayerischer Schauspielerinnen wie Cleo Kretschmer oder Marianne Sägebrecht.

Das Enselmble glänzt bis in die Nebenfiguren: Erol Yildirim als türkischstämmiger Polizist, der bei der Einhaltung der Gesetze deutscher ist als alle anderen. Oder der von Michael Kranz gespielte Pfarrer, der sich in einen afrikanischen Flüchtling verliebt. Über allem steht jedoch die Leistung von Maximilian Brückner, der die komplette Klaviatur an Emotionen und Verhaltensweisen beherrscht. Der dämonisch grinsend den Teufel geben kann, im nächsten Moment alle mit seinem Charme um den Finger wickelt, um dann als Häuflein Elend Mitleid zu wecken vermag. Brückners Performance steht gleichrangig neben der großer amerikanischer Seriendarsteller, ob es Bryan Cranston als Walter White ist oder James Gandolfini als Tony Soprano.



Euphorische Resonanz

Die Idee zur Serie entstand zusammen mit Studenten der HFF München. Produzent Rafael Parente und Autor Niklas Hoffmann haben zuvor schon die Sitcom "Blockbustaz" für ZDFneo entwickelt. Für den BR hat sich der Mut ausgezahlt, etwas Unkonventionelles zu wagen. Die Kritiken sind euphorisch, und die am Dienstag ausgestrahlte Auftaktfolge lockte allein im Verbreitungsgebiet des Bayerischen Fernsehens 310.000 Zuschauer, was einem Marktanteil von 7,9 Prozent entspricht.

Bei so viel Zuspruch darf man schon jetzt auf eine zweite Staffel hoffen. Zwar wird Bürgermeister Zischl seine Pechsträhne bis zum Schluss nicht mehr verlassen. Für das deutsche Fernsehen ist "Hindafing" jedoch ein Glücksfall - der sich gerne zur Glückssträhne ausweiten darf.



"Hindafing" läuft dienstags ab 20.15 Uhr im BR. Alle sechs Folgen sind auch im Internet abrufbar.