Freche Fragen: Talkshow «Klamroths Konter» künftig häufiger

Louis Klamroth soll künftig deutlich häufiger mit der Sendung «Klamroths Konter» auf n-tv zu sehen sein. Von der neuen Talkshow gab es bisher erst zwei Sendungen in einem Abstand von mehr als einem Vierteljahr.

Am 28. März (23.30 Uhr) soll das Talk-Format in Serie gehen, teilte n-tv am Freitag mit. Einen festen Sendeplatz gebe es aber noch nicht, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Die Talkshow sei zunächst in loser Folge geplant. Klamroth (27) empfängt seine Gäste aus Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft dazu im Schaltraum des Kraftwerks Berlin.

Zu den Besonderheiten des Talk-Konzepts gehört das Motto «Online first». Die Sendung ist jeweils vor der Ausstrahlung schon auf n-tv.de abrufbar. «Klamroths Konter» soll n-tv zufolge «alles andere als der nächste 08/15-Talk» sein. In der ersten Folge fragte Klamroth den Finanzstaatssekretär Jens Spahn beispielsweise: «Waren Sie bekifft oder verstrahlt, als Sie der CDU beigetreten sind?»

Klamroth, ein Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer, mit dem er im Kinofilm «Das Wunder von Bern» zu sehen war, hat in Amsterdam und London Politische Ökonomie studiert. Bereits während seines Studiums arbeitete er als Reporter und Moderator.