Darum fiel "Schulz und Böhmermann" am Sonntag kurzfristig aus

Eigentlich sollte am Sonntagabend eine neue Folge Schulz und Böhmermann" auf ZDFneo zu sehen sein. Schließlich gehört der späte Sendeplatz am ersten Sonntag im Monat dem Talk-TV-Format. Dem Medienmagazin "DWDL" zufolge warb der Sender noch am Donnerstag mit der Talkrunde. Am Sonntagabend um 23.15 Uhr lief dann aber auf einmal eine Wiederholung des Krimis "Ein starkes Team" auf ZDF. Eine Erklärung dafür gab es zunächst nicht. "Ja es ist leider wahr: Aus produktionellen Gründen muss #SundB heute leider kurzfristig ausfallen. Sorry!", twitterte ZDFneo um 20.17 Uhr am Sonntag.

Wenig später folgte dann aber die Begründung für die kurzfristige Entscheidung. Das Problem war die Gästeliste. Neben Stefanie Sargnagel, Désirée Nick und Mario Basler war in der neuesten Aufzeichnung nämlich eine Politikerin zu Gast. Die SPD-Bezirksbürgermeistern von Berlin-Neukölln, Franziska Giffey, saß mit in der Runde. Das aber hätte die Regeln des ZDF gebrochen. Der Sender lässt in den sechs Wochen vor der Bundestagswahl keine Politiker mehr in Unterhaltungsformaten auftreten. Aufgefallen war dies dem ZDF aber offenbar erst am Wochenende.

ZDFneo will "Schulz und Böhmermann" später ausstrahlen

Die Folge, die eigentlich am Sonntagabend hätte ausgestrahlt werden sollen, muss also nicht für immer im Archiv verschwinden. Der Sender verspricht, die Ausgabe zu einem späteren Zeitpunkt, nach der Bundestagswahl, ausstrahlen zu wollen.

"Schulz und Böhmermann" ist ein seit 2016 ausgestrahltes Talk-Format, das von Jan Böhmermann und Olli Schulz moderiert wird. Die vier Gäste sitzen dabei mit den beiden Moderatoren an einem runden Tisch. Es darf geraucht und getrunken werden, während diskutiert und gestritten wird. Das Format will einen Gegenpol zu den üblichen Talkshowrunden setzen, in denen die Gespräche oft vorher abgesprochen und wenig spontan wirken. Böhmermann hatte mit Charlotte Roche bereits ein nahezu identisches Format namens "Roche und Böhmermann" moderiert. Diese Sendung startete 2012 und wurde nach 2013 nicht weiter produziert, angeblich, weil sich die beiden Moderatoren überworfen hatten.