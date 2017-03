Nach Tod von Mutter Irene: Geht Beate wieder auf Männerjagd?

Anfang Januar verstarb Irene Fischer, Mutter der RTL-Kultkandidatin Beate, überraschend im Alter von 64 Jahren - ein großer Schock für die "Schwiegertochter gesucht"-Dauerkandidatin, die seit neun Staffeln gemeinsam mit ihrer Mutter auf Männerjagd geht. Seitdem war unklar ob Kultkandidatin Fischer noch einmal an dem Kuppelformat teilnehmen würde. Wie RTL jetzt bekannt gab, wird die 34-Jährige in einer Sondersendung der Show, die am 23. April ausgestrahlt werden soll, sicher wieder dabei sein.



Vera Int-Veen besucht Hobbydichterin Beate Fischer

Grund für die Ausstrahlung der Spezialsendung ist die Vorstellung der neuen, bindungswilligen Junggesellen. Zusätzlich kündigt RTL jedoch auch "ein Wiedersehen mit einer alten, liebgewonnenen Bekannten" an: "Moderatorin Vera Int-Veen besucht Hobbydichterin Beate und fragt nach, wie es bei ihr nach dem Tod ihrer geliebten Mutter weiter geht. Kommen sie und Papa Gerd gut zurecht? Und lässt die Trauer über den herben Verlust noch Platz für die Liebe?"



Ob Fischer sich dazu entscheiden wird, auch ohne Mutter Irene weiter an dem Format teilzunehmen, wollte RTL auf stern-Anfrage noch nicht verraten: "In der Auftaktsendung von 'Schwiegertochter gesucht' schauen wir bei Beate erstmal nach dem Rechten. Ob und wie es mit ihr in der Staffel im Herbst weitergeht, ist noch offen", sagt RTL-Pressesprecherin Mandy Berghoff zum stern. Die Chancen, dass die 34-Jährige auch ohne mütterlichen Beistand in der RTL-Sendung nach ihrem Traummann suchen wird, stehen jedoch nicht schlecht: "Vera wäre nicht Vera, wenn sie nicht auch noch eine Überraschung für Beate organisiert hätte", heißt es auch im Pressetext.

"Schwiegertochter gesucht": Beate Fischer gibt es nur im Doppelpack mit Mama

Beate Fischer ist seit 2009 mithilfe der RTL-Kultshow auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Von Anfang an trat sie dabei im Doppelpack mit Mama Irene auf: Die Übermutter begleitete ihre Tochter zu Rendezvous mit ihren Verehrern und soll den Liebesanwärtern außerdem Übernachtungs-Besuche bei Tochter Beate in Rechnung gestellt haben. 2015 bekam das Mutter-Tochter-Duo schließlich eine eigene Doku-Soap: "Beate & Irene – Das hat die Welt noch nicht gesehen!" Ein Auftritt in "Schwiegertochter gesucht" ohne die allgegenwärtige Mutter wäre für Beate Fischer demnach ein Novum - und vielleicht auch ein Befreiungsschlag.

Die neue Staffel von Schwiegertochter gesucht soll diesen Sommer gedreht und voraussichtlich im Herbst ausgestrahlt werden.