"Süßeste Bewerbung, die wir je hatten": Sechsjähriger stiehlt Günther Jauch die Show

Er trägt Krawatte und Hemd, dazu Zahnlücke, Hornbrille und Seitenscheitel und begrüßt die Zuschauer mit den Worten "Jetzt geht's los bei 'Wer wird Millionär?'". Auch wenn ihm das Wort Millionär nicht ganz so flüssig über die Lippen kommt wie Moderator Günther Jauch, so war der sechsjährige Christian Reising doch der heimliche Star beim neunten Überraschungs-Special der RTL-Show.



Kita-Kinder drehten entzückendes Bewerbungsvideo

Der Junge und seine Kita-Freundin Julia Chubarov hatten gemeinsam mit anderen Kindergartenkindern ein Bewerbungsvideo für ihre Erzieherin Nele Wolfframm gedreht. So landete die 32-Jährige aus Pinneberg auf dem Kandidatenstuhl von "Wer wird Millionär?".

Besonders entzückend: Für den Clip spielten die Kita-Kinder eine "Wer wird Millionär?"-Sendung nach. Dabei gab der sechsjährige Christian Moderator Günther Jauch, die gleichaltrige Julia verkleidete sich als Erzieherin Nele Wolfframm. Auf Jauchs Einwand, dass der Junge in Wirklichkeit ganz anderes aussehe, konterte Christian: "Ja, keine grauen Haare." Die sind bei dem mittlerweile 60-Jährigen Jauch nicht mehr zu übersehen. Auch die Zahnlücke des kleinen Studiogastes kommentierte Jauch. "Einmal wachsen die Zähne nach, wenn man so klein ist wie ihr. Danach nicht mehr. Oder sie werden so schief wie die beim Onkel vom Fernsehen", sagte der Vater von vier Töchtern.

In dem von den Kindern gedrehten Video gewinnt die Kandidatin die eine Million Euro. So weit kam die echte Nele Wolfframm im Fernsehstudio allerdings nicht. Die 32-Jährige schaffte es bis zur 32.000-Euro-Frage, muss allerdings trotz 50:50-Joker passen. Die Antwort auf folgende Frage wusste sie nicht: "Wegen verschärfter Auflagen zum Schutz von Palisander braucht man seit dem 2. Januar in aller Regel ein Zertifikat beim Verkauf A: seines Pelzmantels, B: seiner Gitarre, C: seines Perserteppichs, D: seines Bernsteinschmucks". Richtig wäre B gewesen, die Gitarre.

Erzieherin Nele Wolfframm gewinnt 16.000 Euro

Nele Wolfframm ging mit 16.000 Euro nach Hause, die sie nun für ein Studium der sozialen Arbeit verwenden will, denn ihre Tätigkeit als Erzieherin hat sie nach acht Jahren an den Nagel gehängt. Dafür bescherten ihre ehemaligen Kita-Kinder dem Sender laut Günther Jauch "die süßeste Bewerbung, die wir je gekriegt haben".