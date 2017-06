"Tatort" aus Kiel: Das ist die Neue von Kommissar Borowski

Nach sieben Jahren und 14 Fällen hatte sie keine Lust mehr auf die Rolle der Kommissarin Sarah Brandt: Sibel Kekilli stieg freiwillig beim Kieler "Tatort" aus. "Es braucht natürlich eine Portion Mut, nicht weiter zu machen, aber ich möchte als Schauspielerin wieder mehr Freiraum für andere Projekte und Rollenangebote haben", sagte Kekilli Anfang des Jahres der "Süddeutschen Zeitung". Der NDR bedauerte Kekillis Entscheidung zutiefst, bestätigte aber schon damals, dass Kommissar Klaus Borowski, gespielt von Axel Milberg, wieder eine Partnerin an seiner Seite haben werde.



Mäßige Quoten für den den letzten "Tatort" mit Kekilli

Die scheint nun gefunden. In Kekillis Fußstapfen soll die 26-jährige Schauspielerin Almila Bagriacik treten. Das berichte die "Bild am Sonntag". Die Zeitung zitiert Schauspieler Axel Milberg mit den Worten: "Ich war in den Findungsprozess involviert und bin sehr zufrieden mit unserer Wahl. Eine sehr liebenswerte junge Dame mit kurdischen Wurzeln und wunderschönen großen braunen Augen." Der NDR, der den "Tatort" aus Kiel produziert, hat die Personalie bisher nicht offiziell bestätigt.

Laut "Bild am Sonntag" sollen die Dreharbeiten bereits in wenigen Tagen beginnen. Erst am vergangenen Wochenende war die letzte Folge mit Sibel Kekilli ausgestrahlt worden. Der " Tatort" mit dem Titel "Borowski und das Fest des Nordens" lockte allerdings nur rund sechs Millionen Zuschauer vor den Fernseher - so wenig wie keine andere Episode der Krimireihe in diesem Jahr. Selbst den im Februar ausgestrahlten stark mundartlich geprägten Fall "Babbeldasch" aus Ludwigshafen sahen mehr Menschen.



Almila Bagriacik drehte bereits mit Sibel Kekilli

Mit einer neuen Kommissarin sollen die Zuschauerzahlen für den "Tatort" aus Kiel nun wieder steigen. Die 1990 in Ankara geborene und in Berlin aufgewachsene Bagriacik hat ausreichend Erfahrung im Krimi-Genre. 2013 wirkte sie bereits im letzten Fall der Frankfurter "Tatort"-Ermittler Joachim Król und Nina Kunzendorf mit. Zudem spielte sie in Krimi-Reihen wie "Der Kriminalist", "Der Alte" und "Kommissar Pascha".

Im vergangenen Jahr war Bagriacik als beste Nachwuchsschauspielerin für den Bunte New Faces Award nominiert. Beim Deutschen Fernsehpreis im Februar gewann der Mehrteiler "Die Opfer – Vergesst mich nicht", ein Doku-Drama über die Opfer der NSU-Morde, mit Bagriacik in der Hauptrolle.

Wir haben gewonneeen bester Mehrteiler!!!! #deutscherfernsehpreis2017 #bestermehrteiler #germanhistoryx #mittenindeutschlandnsu Ein Beitrag geteilt von Almila (@almila.bagriacik) am 2. Feb 2017 um 12:59 Uhr

Sibel Kekilli dürfte mit ihrer Nachfolgerin zufrieden sein, denn 2010 standen die beiden Frauen gemeinsam vor der Kamera. In Feo Aladağs Drama "Die Fremde" spielten sie Schwestern. Für Kekelli folgte noch im selben Jahr der erste "Tatort"-Auftritt als Kommissarin Sarah Brandt, für die damals 20-jährige Bagriacik war es die erste Rolle und der Beginn ihrer Schauspielkarriere.