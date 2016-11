In der Sendung stimmen sie über die Sänger ab - jetzt mussten sich die Juroren der 6. Staffel von "The Voice of Germany“ selber einer Bewertung unterziehen lassen: In einer aktuellen Umfrage des Marktforschers Mafo konnten Internetnutzer drüber abstimmen, welchen Coach sie bei "The Voice of Germany“ am liebsten mögen.



Das Ergebnis: Samu Haber kommt bei den Zuschauern am besten an. Er setzte sich mit rund 29 Prozent der Stimmen knapp gegen Yvonne Catterfeld durch, wie die Grafik von Statista zeigt. Der 40jährige Sänger und Gitarrist ist vor allem als Frontman der finnischen Rockband Sunrise Avenue bekannt. Weiter zur Auswahl standen der deutsche Sänger Andreas Bourani und der Rapper Smudo von den Fantastischen Vier.



" The Voice of Germany“ ist eine Gesangs-Castingshow und wird jeden Sonntag um 20:15 Uhr von Pro Sieben und Sat Eins ausgestrahlt. Die aktuelle Staffel läuft noch bis zum Finale am 18. Dezember.