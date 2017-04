Warum Behörden vor dem Selbstmord-Drama warnen

In der 13. und letzten Folge passiert es. Der Zuschauer sieht in einer quälend langen Szene dabei zu, wie sich Hannah Baker Badewasser einlässt, eine Rasierklinge auspackt, sich in die Wanne legt, die Pulsadern aufschneidet und langsam ausblutet.

Es ist der dramatische Höhepunkt von "Tote Mädchen lügen nicht". In 13 Episoden erzählt die Netflix-Serie, wie es zum Suizid der High-School-Schülerin kommen konnte. Im Original heißt sie "13 Reasons Why", was dem Inhalt besser entspricht. Denn Hannah Baker (Katherine Langford) hat vor ihrem Tod 13 Kassetten-Seiten besprochen. Auf jeder erzählt sie einen Grund für ihren Selbstmord. Was sie dort schildert, geht an die Nieren. Selten hat eine Serie so anschaulich die Themen Bullying und Missbrauch in Schulen thematisiert. "Tote Mädchen lügen nicht" lässt keinen Zuschauer kalt, vielen geht sie ans Herz - wie die vielen Reaktionen in den sozialen Netzwerken zeigen.

Netflix-Serie kann Suizid-Gedanken fördern

Doch die Serie scheint nicht für jeden Zuschauer gleichermaßen geeignet. So hat die australische Gesundheitsbehörde "Headspace" auf ihrer Website eine Warnung an Eltern und Schulen ausgegeben. Die Serie sei insbesondere für jüngere Zuschauer gefährlich, da sie Suizid-Gedanken fördern könne.

Auch in den USA wird ein besonnener Umgang mit "Tote Mädchen lügen nicht" angemahnt. Dort hat "Save", eine Einrichtung für Suizid-Prävention, Diskussionspunkte und Tipps zum Anschauen von "Tote Mädchen lügen nicht" zusammengestellt. Unter anderem heißt es auf der Seite: "Suizid ist niemals eine heroische oder romantische Tat. Hannahs Suizid (obwohl fiktional) ist ein warnendes Beispiel, das nicht heroisch erscheinen und als eine Tragödie betrachtet werden soll."

Auch Netflix ist sich der Wirkung der Bilder bewusst. Aus diesem Grund erscheint vor der letzten Folge ein Warnhinweis. "Die folgende Episode enthält Szenen, die manche Zuschauer verstörend empfinden können und/oder die für jüngere Zuschauer nicht geeignet sein können."



So sinnvoll dieser Hinweis sein mag: Wer die ersten zwölf Folgen gesehen hat, wird deshalb nicht auf die letzte verzichten wollen. Freigegeben ist die Serie ab zwölf Jahren. Eltern mit Netflix-Account sollten darauf achten, ob ihre Kinder "Tote Mädchen lügen nicht" gucken - und die Folgen mit ihnen gemeinsam anschauen und darüber sprechen.