«Sing meinen Song»: Start im Mai mit neuen Gastgebern

Neue Staffel, neue Gastgeber: Die Musiker The BossHoss werden zum vierten Durchgang der Vox-Show « Sing meinen Song - Das Tauschkonzert» ihre musikalischen Gäste einladen, wie der Kölner Privatsender am Donnerstag mitteilte.

Der Start der Show ist für den 23. Mai vorgesehen. The BossHoss (Sascha Vollmer und Alec Völkel) werden zusammen mit Lena Meyer-Landrut, Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, Mark Forster, Gentleman, Moses Pelham und Michael Patrick Kelly gegenseitig ihre Titel covern.

Der Gastgeber in Staffel drei war noch Xavier Naidoo. Der Schauplatz der Reihe ist wieder ein Plätzchen in Südafrika «vor atemberaubender Kulisse und in ganz entspannter Atmosphäre», wie Vox ankündigte.

Die Reihe, die in den vergangenen drei Staffeln auf überdurchschnittliche Publikumsresonanz traf, wurde bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Bambi und mit dem Echo ausgezeichnet und hat fünf Alben hervorgebracht, die zusammen vier Mal Platin und einmal Goldstatus erreichten.