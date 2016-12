Alle gegen einen - so lautet das Prinzip der RTL-Show "5 gegen Jauch". Der beliebte Moderator Günther Jauch steht hier regelmäßig fünf bekannten Persönlichkeiten gegenüber, mit denen er sich duellieren muss. So auch am Freitagabend. Da bestand seine Konkurrenz aus den Moderatorinnen Laura Wontorra und Mirjam Weichselbraun, "GZSZ"-Star Daniel Fehlow, Schauspieler Sky du Mont sowie dem Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel.

Von der Sendung am Freitag blieben jedoch nicht die Kandidaten in Erinnerung, sondern der Moderator: Oliver Pocher führte wie gewohnt durch die Show. Und ließ mal wieder keine Gelegenheit aus, sich in den Vordergrund zu spielen.

Oliver Pocher mit Schwangerschaftssimulator

Permanent spielte er den Silvester-Sketch "Dinner for One" nach und stolperte über ein Tigerfell, das auf der Bühne lag. Noch weniger lustig war sein Auftritt im albernen Aerobic-Dress, mit dem er den neuen Fitness-Trend Sh'Bam simulieren wollte.



Am schlimmsten wurde es aber, als Pocher mit Schwangerschaftssimulator die Bühne betrat, einer umgeschnallten Weste mit Bauch und Brüsten. Zu allem Überfluss meinte der dreifache Vater, eine schwangere Frau nachmachen zu müssen und jammerte: "Das ist alles so schwer, ey. Und das alles wegen Dir. Ich war früher so schlank."

Vom Ablauf her ähnelt "5 gegen Jauch" ein wenig der populären Quizshow "Wer wird Millionär?". Allerdings geht es hier ins Duell: Jauch und seine Kontrahenten müssen nacheinander dieselben zwölf Fragen beantworten - wie bei "WWM" stehen hier vier Alternativen zur Auswahl, aus denen die Kandidaten die richtigen Antwort wählen müssen. Sieger ist der Kandidat, der nach der "Alles oder nichts Frage" mehr Geld auf dem Konto hat. Der Unterlegene geht leer aus. Maximal 300.000 Euro können für einen guten Zweck erspielt werden. Als Unterstützung dürfen die Kontrahenten zwei Mal Rat suchen - sie haben einen Publikumsjoker und einen Telefonjoker.

Die Sendung gewann übrigens Günther Jauch, der erst mit der "Alles oder Nichts"-Frage die Prominenten überholen konnte: Der Moderator setzte all sein bis dahin erspieltes Geld und kam so auf einen Gewinn von 172.600 Euro.