Ein Nostalgie-Reigen für Frank Elstner

Wenn Günther Jauch, Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Michelle Hunziker sich in Glitzer-Overalls und Plateau-Stiefeln als Abba-Coverband auf die Bühne stellen, muss der Anlass schon ein großer sein.

Und das ist auch so: Frank Elstner wird am 19. April 75 Jahre alt. Doch das Erste und der ORF feiern das Fernseh-Urgestein, den Erfinder von «Wetten, dass..?, den Moderator von mehr 1700 Sendungen, Bundesverdienstkreuzträger und «Oberösterreicher des Jahrhunderts» schon am 8. April. Mit was? Mit einer Samstagabendshow natürlich. Pünktlich ab 20.15 Uhr und im XL-Format: 195 Minuten lang.

Es ist eine Hommage an den in Linz geborenen «Grandseigneurs der Samstagabendunterhaltung» - in einer Show, die an eine Fernseh-Ära erinnert, die es spätestens seit dem Aus von Elstners Geniestreich «Wetten, dass..?» so nicht mehr gibt. Passenderweise lautet das Motto im vertrauten orangefarbenen Studio-Look dann auch «Top, die Wette gilt!».

«Irgendjemand hat eine Schnapsidee gehabt, und die Welt hat zugeschaut», fasst Gottschalk zwischendurch das Erfolgsrezept der Wett-Show zusammen, die Elstner sich eines Nachts am Küchentisch ausgedacht und dann zum Quoten-Hit gemacht hat.

Für einen Abend verschwimmen im Berliner Studio Adlershof die Grenzen zwischen Elstners letzter «Wetten, dass..?»-Sendung im Jahr 1987 und der Gegenwart. Nun führt Kai Pflaume (49) im schnittigen grauen Dreiteiler durch die Show, in dem er mit Wett-Stars der 1980er «Top, die Wette gilt!» rufen darf, während er mit Elstner als Ehrengast das «Who is Who» der deutschen Fernsehunterhaltung auf seiner Couch begrüßt.

Neben Günther Jauch (60) und Thomas Gottschalk (66) sitzen dann etwa die Komiker Karl Dall (76) und Dieter Hallervorden (81) und im blonden Doppelpack die Fernseh-Moderatorinnen Michelle Hunziker (40) und Barbara Schöneberger (43). Als Überraschungsgast taucht der 81-jährige französische Hollywood-Grande Alain Delon auf und schreitet Arm in Arm mit Elstner die Stufen zum Studio herab. Dagegen wirkt der 65-jährige Wolfgang Lippert, der in der DDR als «Gottschalk des Ostens» galt und «Wetten dass..?» zwischenzeitlich ebenfalls moderiert hat, bei seinen Showeinlagen geradezu jugendlich.

Die Jungspunde des Abends, weil in ihren Mitt-Dreißigern, sind das Moderatoren-Gespann Joko und Klaas - die Elstner dann auch mit jeder Menge Lob als Zukunft des Unterhaltungsfernsehens preist.

Statt Zukunft gibt es im Berliner Studio aber vor allem viel Vergangenheit. Es gibt Einspieler mit Rückblicken auf die illustre Fernsehgeschichte Elstners von seinem ersten Auftritt bei «Spiel ohne Grenzen» im Alter von 24, seinem noch früheren Ruhm als Bademantel-bekleideter «Bravo»-Star und ausschweifenden Erinnerungen an Shows wie «Verstehen Sie Spass..?» und dem 70er-Jahre-Hit «Montagsmaler». Dazwischen wird vor allem gewettet.

Dabei tauchen etliche «Wetten, dass...?»-Gäste aus alten Zeiten wieder auf, wie die Linzer Schwestern, die auch knapp 30 Jahre später noch ihren Trick beherrschen, einander durch Augenrollen Wörter zu buchstabieren. Auch zwei talentierte Baggerfahrer, die einst mit der Schaufel Elfmeter schossen, sind wieder dabei: Wie um das Klischee zu beweisen, dass die Deutschen auch wirklich mit allem Kronkorken ziehen können, muss der Bagger nun zehn Bierflaschen öffnen.

«Wir haben auch so schöne Bagger in Frankreich, aber einen Frank Elstner haben wir nicht», sagt Wett-Pate Alain Delon. Dann taucht Dieter Hallervorden im Punk-Kostüm auf, als Wett-Strafe mit «dem zweitstinkigsten Käse der Welt» (Pflaume), der bei den Gourmets Elstner und Delon aber für Verzückung sorgt.

Das Rezept der Sendung geht auf: Man kann einfach nicht wegsehen, wenn Joko und Klaas versuchen, 100 rohe Eier in Schnapsgläsern durch Anpusten zu wenden, oder Barbara Schöneberger und Michelle Hunziker ihre Nasen als Thermometer in Wassertanks stecken. Und wer eine Wette verliert, muss dran glauben - und sei die Strafe, in Schlaghosen und mit Perücke einen ABBA-Hit zu singen.

Elstners Fernsehkarriere ist zu Ende. Aber bei der von «Wetten dass..?» kann man sich nie sicher sein. Er wünsche sich, dass Kai Pflaume «Top, die Wette gilt!» als regelmäßige Show mache, sagt Elstner zum Schluss. Pläne dazu gebe es keine, heißt es von der ARD. Ob das das letzte Wort ist, bleibt abzuwarten.