Dieser "Köln 50667"-Star geht auf die Nacktinsel

Er war lange Zeit der Fan-Liebling der Daily-Soap " Köln 50667", jetzt zieht es ihn auf die Nacktinsel: Timur Ülker wird an der neuen Staffel der RTL-Show "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" teilnehmen, die am 11. November startet. Dass er von Millionen Menschen völlig nackt zu sehen sein wird, bereitet dem Deutsch-Türken allerdings Probleme.

"Ich bin nie­mand, der sei­nen Dödel prä­sen­tiert. In der Sauna habe ich immer ein Hand­tuch an, FKK käme gar nicht in Frage. Ich bin so der Typ, der nach dem Sex die Bo­xer­shorts wie­der an­zieht", sagte Ülker der "Bild"-Zeitung. Er habe lange mit seiner Familie über die Teilnahme an der Nackedei-Show diskutiert. Schließlich habe er zugesagt. "Ich brauche Herausforderungen", sagte Ülker.

Nach 2 Monaten Diät und 15 kg weniger, ist es endlich soweit SIXXPACK IZZZ DAAA❤️🤙 #workhard #willeistalles #hatersgonnahate Ein Beitrag geteilt von Timur TIO Ülker (@timuruelker) am 5. Jul 2017 um 12:30 Uhr

Before/After Fortschritt innerhalb eines Monats #everythingispossible Ein Beitrag geteilt von Timur TIO Ülker (@timuruelker) am 16. Jul 2017 um 10:38 Uhr

Ülker nahm für "Adam sucht Eva" 16 Kilo ab

Der Serienstar, der von 2015 bis 2017 in 461 Folgen von "Köln 50667" den Cem Arslan spielte, wird zusammen mit anderen Prominenten nackt auf einer Insel sein und dabei von der Kamera begleitet werden. "Ich hatte vol­les Pro­gramm Kopf­ki­no und Me­ga-Angst", sagte Ülker, der die Show zuvor noch nie gesehen hatte.

Um sich möglichst gut aussehend zu präsentieren, nahm Ülker in den vergangenen Wochen 16 Kilo ab. "Ich wog vor­her 90 Kilo bei 1,77 Meter. Das war zu viel. Ich hatte eine klei­ne Wampe, ziem­lich viel an Po und Bei­nen", sagte Ülker. Er habe in den vergangenen sechs Wochen vor allem Koh­len­hy­dra­te weg­ge­las­sen, sehr aus­ge­wo­gen ge­sund ge­ges­sen und Sport ge­macht. Mit Erfolg. Auf Instagram präsentiert der Schauspieler seinen neuen Sixpack.

Das sind die "Adam sucht Eva"-Kandidaten

Neben Ülker steht bereits Martin Kesici als Teilnehmer für "Adam sucht Eva" fest. Daneben sollen Patricia Blanco und Desirée Nick in diesem Jahr bei der Nacktshow dabei sein. Auch der Auswanderer und angebliche Multimillionär Bastian Yotta wird seinen durchtrainierten Körper präsentieren.