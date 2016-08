Mit 57 Jahren ist er der älteste Nackte bei "Adam sucht Eva": Ronald Schill. Der Jurist war mal Zweiter Bürgermeister und Innensenator Hamburgs, bevor er sich durch seinen Kokain-Skandal diskreditierte. Schill lebt mittlerweile in Rio de Janeiro und trat 2014 bei "Promi Big Brother" auf. Zudem ließ sich der 57-Jährige vom Sender Vox für das Format "Goodbye Deutschland" in Brasilien filmen und traf dort auf Model Janina Youssefian.



Mit der gibt es nun ein Wiedersehen bei "Adam sucht Eva", denn auch Janina Youssefian gehört zur Promi-Riege der nackten Teilnehmer, Die 33-Jährige ließ bereits mehrfach für den "Playboy" die Hüllen fallen und ging wie Ronald Schill 2014 in den "Promi Big Brother"-Container.

DSDS-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel ist dabei

Sarah Joelle Jahnel versuchte 2013 ihr Glück als Sängerin und nahm an der zehnten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" teil. Drei Jahre später hüpft die 27-Jährige nun nackt über den Südseestrand und hofft auf die große Liebe. Klamotten sind bei "Adam sucht Eva" verboten, lange Haare allerdings nicht. Wie gut, dass sich Sarah Joelle Jahnel vor der Show blonde Extensions machen ließ - die reichen bis zum Po und könnten glatt als Bluse durchgehen.

Ebenfalls dabei ist Profi-Surferin Janni Hönscheid. Die wurde 1990 auf Sylt geboren und pendelt heute zwischen der Nordseeinsel und Fuerteventura. Ihr Vater Jürgen war Anfang der Achtziger der erste deutsche Windsurf-Profi und hat das sportliche Talent wohl an seine Tochter vererbt. Im August 2014 zierte Janni Hönscheid das Cover des deutschen "Playboy" und macht sich nun für die TV-Show nackig.

Ex-Tennisprofi Daniel Köllerer zieht wieder blank

Auch Leonore Bartsch, Sängerin der Band Queensberry, die 2008 aus der Castingshow "Popstars" hervorging, lässt die Hüllen fallen. Bartsch verließ die Band 2012 und bastelt seitdem weiter an einer Musikkarriere - mit mäßigem Erfolg.

Ex-Tennisprofi Daniel Köllerer zog im vergangenen Jahr in den "Promi Big Brother"-Container ein und blieb vor allem durch seine Duschszenen in Erinnerung. Sich nackt im TV zu zeigen, scheint für den 33-Jährigen kein Problem zu sein. Die besten Voraussetzungen also für seine Teilnahme bei "Adam sucht Eva".





"Adam sucht Eva" läuft ab dem 1. Oktober 2016 immer freitags um 22.15 Uhr