Aidan Turner in "Poldark"

Die BBC Historien-Serie "Poldark" handelt von verschmähter Liebe, ewiger Loyalität, von fiesen Geschäftemachern und aufrechten Männern. Und: Sie handelt von Aidan Turners Oberkörper.

Der Stoff aus der guten alten Zeit bietet alles. In Kürze geht es darum, dass der in der Kolonialkriegen vermisste Ross "Poldark" überraschend auf seinem überschuldeten Erbteil wieder auftaucht. Nach all den Jahren ist seine Jugendliebe mit seinem Cousin verbunden. Intrigante Bankiers raffen mit allen Tricks den Besitz des alteingesessenen Adels zusammen, die Minen sind erschöpft, das Volk hungert.

Eine Raubtier in der Teegesellschaft

In dem Sittenbild von schönen Frauen in langen Gewänden, eher schwächlichen und degenerierten Gentlemen taucht alias Aidan Turner wie ein schwarzer Panther auf. Unbeugsam, verschlossen, stolz verfolgt er unbedingt das Richtige.

"Poldark" wurde 1975 bereits einmal verfilmt. Damals war die Serie ein Straßenfeger. Als Aidan Turner - ähnlich besetzt in den Serien "Desperate Romantics" und "Being Human" - die Rolle bekam, soll sein Vater ihn gewarnt haben. "Du hast als Schauspieler einiges erreicht. Aber versaue das jetzt nicht!"

Aidan Turner mit stahlharter Vorbereitung

Die Warnung nahm sich Turner zu Herzen und bereite sich intensiv vor – und zwar vor allem im Fitnessstudio. Der Aufwand hat sich gelohnt. Aidan Turner ist ohnehin auf feurige Liebhaber spezialisiert - man könnte eine moderne BBC-Version des Latin Lovers aus Hollywoods Glanzzeiten nennen. Seitdem er in der ersten Staffel das Feld mähte und dazu das Hemd ablegen musste, ist es um die Frauen und die Schwulen im Vereinigten Königreich geschehen. Aidan Turner flogen alle Herzen zu. Allzu appetitlich spannte sich auch sein Sixpack in der Drehbewegung, mit der die Sense die Blüten fällte.

Die Verehrerinnen schmachteten dahin, und zum Start der zweiten Staffel gab es nur eine bange Frage: Darf Turner wieder shirtless auftreten? Fiese Gerüchte deuteten nämlich an, dass die sittenstrenge BBC dem unschuldigen Vergnügen an Männerschweiß und Muskeln ein Ende setzen könnte.

Schauspielerin im Schatten der Muskeln

Natürlich gibt es in der Serie auch schöne Frauen. Aber die heißen Szenen zwischen dem verschlossenen Ross und seiner leidenschaftlichen Gemahlin aus dem Volk Demelza interessieren niemanden. Daran kann auch die Schönheit von Eleanor Tomlinson nichts ändern.



Poldark-Fans erleichtert

Nachdem die erste Folge der zweiten Staffel über den Bildschirm lief, durften die Fans aufatmen. Die alte Tante BBC ist doch nicht so eine Spaßbremse wie befürchtet, und schon nach etwa 30 Minuten, durfte sich Turner oben nackig machen und in seiner Mine wie ein Berserker nach Kupfer schürfen. War das schön. Die zufriedene Emma Davies brachte es in ihrem Tweet auf den Punkt: "Ich habe es vorher gesagt und sag es noch einmal: @AidanTurner allein ist die Sendegebühren wert." Da freut sich doch die BBC.

