«Das Literarische Quartett» in neuer Besetzung

Berlin (dpa) - Der Schriftsteller Maxim Biller hatte offenbar genug vom «Literarischen Quartett». Schon Anfang Februar hatte das ZDF bekanntgegeben, dass Thea Dorn seine Nachfolgerin in der Büchersendung werden soll.

Dorn gehört ab Freitag (3. März) neben Volker Weidermann und Christine Westermann zu dem Trio, das sich jeweils einen Gast einlädt, um sich gemeinsam über literarische Neuerscheinungen auszutauschen. Diesmal ist es die Autorin und Journalistin Elke Schmitter.

Zu Dorns Einstieg wegen Billers Abschied hatte das ZDF lediglich mitgeteilt, der 56-jährige wolle sich wieder verstärkt seiner eigenen literarischen Arbeit widmen. Vielleicht war das nicht die ganze Wahrheit. «Wegen der Kohle werde ich nicht mein Leben zerstören», sagte Biller dem «Zeit-Magazin». «Ich war doch schon Teil des Betriebs.» Biller nahm im «Literarischen Quartett» häufig die Rolle des etwas griesgrämigen Kritikers mit Hang zu harten Urteilen ein, der betonte, wie unendlich ihn die Lektüre gelangweilt habe. «Ich war kurz Donald Trump», sagte er.

Thea Dorn hält davon nicht viel davon, sich auf eine Rolle festzulegen: «Die Sendung ist dann am spannendsten, wenn alle Beteiligten so unverstellt wie möglich miteinander diskutieren», sagt sie. Dorn schreibt wie Biller auch selbst, Theaterstücke, Krimis, Essays, Drehbücher und Romane wie zuletzt «Die Unglückseligen».

Ob das ein Vorteil ist, selbst zu schreiben, wenn man über die Bücher anderer spricht? «Ein Autor hat aber sicher einen anderen Blick auf Literatur als ein Kritiker, der eben immer nur von außen auf Werke schaut», sagt sie. «Das heißt nun nicht, dass ich jedes Buch bewundern würde, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie viel Arbeit und im Idealfall auch Herzblut darin stecken. Aber ich hoffe, dass ich niemals versuchen werde, mich auf Kosten eines Buchs zu profilieren.»

Völliges Neuland ist «Das Literarische Quartett» für Thea Dorn nicht: Erstens hat sie schon über viele Jahre zwei Literatursendungen beim SWR moderiert. Und zweitens war sie auch schon mal als Gast dabei, Ende Juni vergangenen Jahres. Schon damals hatte sie schnell unter Beweis gestellt, dass sie reden kann wie gedruckt und sich nicht schnell einschüchtern lässt. Und das zeigt sie auch diesmal.

In der Sendung, die am Freitag (23 Uhr) ausgestrahlt wird, stellt sie Martin Walsers neues Buch «Statt etwas oder Der letzte Rank» vor: «Der Verlag hat Roman draufgeschrieben», sagt sie. «Es gibt eine Hauptfigur, die heißt "Ich"». Und sie sei ein enger Verwandter des Autors. Walser, der im März 90 Jahre alt wird, erzählt darin in 52 Kapiteln von der Sehnsucht nach Liebe, lässt Kritiker, Gegner und falsche Freunde auftauchen und die Frauen seines Lebens.

«Totenbettprosa», nennt Thea Dorn das. Es ist nicht abwertend gemeint: «philosophisch und reflektorisch unheimlich gut». Das Buch sei allerdings «eher was für Walser-Connaisseurs». Christine Westermann gesteht, sie habe es sich laut vorlesen müssen, um durch Walsers Gedankengestrüpp durchzukommen.

Einig sind sich die vier Literaturkenner selten, das ist nicht anders, nur weil Maxim Biller nicht mehr dabei ist. Thea Dorn empfindet «I love dick» von Chris Kraus sprachlich unerträglich, das Elke Schmitter gerade als «Ich fand's großartig» gelobt hat. Volker Weidermann ging die Protagonistin furchtbar auf die Nerven.

Dafür hat er bei «Ein wenig Leben» weinen müssen, dem neuen Buch von Hanya Yanagihara über die Freundschaft von vier Männern. Dafür haben die drei Frauen wenig Verständnis. Großes Lob gibt es von allen Vieren nur für «Der Lärm der Zeit» von Julian Barnes. Der britische Schriftsteller setzt sich darin mit der Frage auseinander, wie ein Künstler es schafft, in einer Diktatur seine Ideale nicht zu verraten.

Barnes erzählt dabei die Geschichte des russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch. Weil Stalin eine seiner Opernaufführungen vorzeitig verlassen hat, fürchtet der Künstler, bald Opfer seiner Verhaftungswellen zu werden. «Ein hinreißendes Buch», findet Thea Dorn. «Ich habe schon lange keinen so musikalisch komponierten Roman mehr gelesen.» Da will von den drei anderen niemand widersprechen.