Für Bewegtbild-Junkies wird das Jahr 2017 so reichhaltig wie kein anderes zuvor. Denn die neuen Netzanbieter wie Amazon, Netflix und Maxdome oder auch die Abonnementplattform Sky machen mit ihren eigenen Fictionentwicklungen den alteingesessenen TV-Anbietern das Leben deutlich schwerer.

Doch auch die haben in der Materialschlacht einiges Sehenswertes in petto. Hier ein Überblick:

Das Erste

Eines der zentralen Serienprojekte wird der Sechsteiler « Charité» rund um die Gründungszeit des Berliner Klinikums - unter anderem mit Alicia von Rittberg. Bereits im Januar startet die Serie «Frau Temme sucht das Glück» mit Meike Droste.

Zu den opulenteren Zweiteilern zählen gleich am 2. Januar «Spuren der Rache» mit Heiner Lauterbach sowie Tochter Maja und später «Die Dasslers» über die Sportschuh-Brüder Adolf und Rudolf. Sehenswert ist der Humor-Krimi «Allmen und die Libellen» mit Heino Ferch.

Zwei neue Maigret-Krimis warten auf ihre Premiere und drei aus der «Sherlock»-Reihe. Nicht zu vergessen: Etwa 36 «Tatort»-Krimis und ein paar «Polizeiruf 110»-Produktionen stehen in der Warteschleife.

Das Sportjahr 2017 wird weniger intensiv als 2016. Im Juli und August steht aber die Frauen-Fußball-EM an.

ZDF

Gleich drei Zweiteiler prägen den Start ins neue Jahr: «Die Lebenden und die Toten» aus der Reihe der Taunuskrimis gleich am 2. Januar in Konkurrenz zu Lauterbachs Zweiteiler im Ersten. Am 16. Januar folgt «Das Sacher. In bester Gesellschaft» über das Wiener Traditionshotel, Ende des Monats dann «Landgericht - Schicksal einer Familie».

Auch noch im ersten Quartal ist ein Sechsteiler vorgesehen in der Reihe «Terra X» zum Thema «Eine Erde - viele Welten». Auch einen Schwerpunkt zum Thema 500 Jahre Reformation bringt das Zweite. Und im Sommer stehen vier Shows zum Thema «Wir lieben Fernsehen» mit Steven Gätjen und Johannes B. Kerner an - 50 Jahre Farb-TV sind der Anlass.

Und dann pocht noch einer auf das ZDF-Hauptprogramm: Entertainer Jan Böhmermann will aus der ZDFneo-Nische raus.

Arte

Im ersten Halbjahr serviert der deutsch-französische Kultursender seinem Publikum gleich drei neue Serien aus Großbritannien, Belgien und Italien: Der Thriller-Zehnteiler «Fortitude» kreist um einen rätselhaften Mord, im Zehnteiler «Beau Séjour» wacht Kato blutüberströmt nach ihrem Tod auf, und im Zwölfteiler «Uccidere» geht es um eine Turiner Kommissarin, die eine dunkle Vergangenheit hat.

Arte begleitet außerdem mit mehreren Filmen die Berlinale und das Festival in Cannes. Zu weiteren Programmschwerpunkten gehört der 450. Geburtstag des Komponisten Claudio Monteverdi sowie die zehnteilige Dokumentationsreihe «Ach Europa!» im März.

RTL

Deutschlands größter Privatsender setzt auf die publikumsstarken Wintermonate: Die Shows «Deutschland sucht den Superstar» und «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» starten beide im Januar, auch Durchgang zwei der «Puppenstars» und die musikalische Neuerfindung «It takes 2».

Im Frühjahr sind immerhin zwei Serien - wenn auch nicht im Hochglanzformat - geplant: die Sitcoms «Nicht tot zu kriegen» und «Triple Ex». Auch die Verfilmung der Autobiografie «Ein Schnupfen hätte auch gereicht» der Komikerin Gabi Köster ist fürs erste Halbjahr geplant.

Im Sommer startet die neue Trampolin-Gameshow «Big Bounce», im Herbst folgen «Ninja Warriors Germany» (Staffel zwei) sowie die neue Reihe «This Time next Year» mit Jan Hahn. Ein Fragezeichen steht noch hinter Thomas Gottschalk: Bekommt er noch mal etwas Neues bei RTL?

SAT.1 Zentrales Thema beim Münchner Privatsender: die Rückkehr von TV-Dino Thomas Gottschalk (66) zu Sat.1 - dort war der Blondschopf vor rund 20 Jahren schon mal aktiv. Jetzt will er im Frühjahr mit der Kindershow «Little Big Shots» auftrumpfen. Auch in der Pipeline sind die Shows «So tickt der Mensch» mit Ruth Moschner und «Duell der Stars» mit Jochen Schropp.

Mit Fiction gibt sich Sat.1 ein wenig zurückhaltender, aber ab 10. Januar läuft mit «Einstein» immerhin eine neue Krimiserie an (Hauptrolle: Tom Beck) - die Hauptfigur ist ein drogenabhängiger verrückter Wissenschaftler, der der Polizei bei Ermittlungen hilft.

Ein weiterer Film-Höhepunkt aus eigener Produktion ist «Die Ketzerbraut» mit Ruby O. Fee - Mittelalterfilme haben seit der «Wanderhure» eine gewisse Tradition auf Sat.1. Dann sticht noch der Thementag «Nacht. Das Netz vergisst nie» (mit Felicitas Woll) heraus.

ProSieben

Ein kleiner Knaller im neuen Jahr: Die «ProSieben Promi Darts WM» im Stile einer Show des schon fast legendären Stefan Raab. Richtige und mittlere Prominente werfen mit kleinen Pfeilen unter professioneller Anleitung um die Wette.

Im Frühjahr schickt der Privatsender den Show-Mehrteiler «Global Gladiators» auf die Reise. Acht Prominente sollen irgendwo in Afrika in unterschiedlichen «Challenges» gegeneinander antreten.

Und was läuft mit dem Duo Joko & Klaas? Neue Folgen der «Besten Show der Welt» sind geplant sowie eine Rückkehr der Reihe «Das Duell um die Welt», das 2016 pausiert hatte.

Vox

Neu beim Kölner Sender: die Vorabendreihe «Detlef baut ein Haus»: Hobby-Heimwerker sollen bei den aus der Soap «Ab ins Beet!» bekannten Protagonisten Detlef Steves und Ehefrau Nicole ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen.

Fest eingeplant: die dritte Staffel der Serie «Club der roten Bänder» über junge Leute, die zu langem Krankenhaus-Aufenthalt gezwungen sind - einer der wenigen deutschsprachigen Serienerfolge (außer Krimis) der vergangenen Jahre.

Die Existenzgründerreihe «Die Höhle der Löwen» geht mit den vier Investoren Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen und Judith Williams in eine neue Staffel. Nach dem Ausscheiden von Jochen Schweizer wird ein fünfter Geldgeber gesucht.

RTL II

Die Zombie-Kultserie «The Walking Dead» ist im nächsten Jahr in der siebten Staffel bei RTL II zu sehen und bekommt mit der Produktion «Fear the Walking Dead» Zuwachs - diese Serie erzählt quasi die Anfänge der Zombie-Epidemie. Weiter beim Sender in Lohn und Brot: Daniela Katzenberger und Anhang im Genre Dokusoap.

Sky

Wohl erst gegen Jahresende, dann aber richtig: «Babylon Deutschland», Tom Tykwers historische Krimiserie aus dem Berlin der 1920er Jahre mit der Hauptfigur des Kommissar Rath, wird von einem Sky-Sender ausgestrahlt und kommt dann wohl 2018 ins Free-TV beim Kooperationspartner ARD.

Auch von der in Echtzeit erzählten Serie «24 Legacy» verspricht sich Sky viel - der Soldat Eric Carter (Corey Hawkins) will einen drohenden Terroranschlag in den USA verhindern.

«A League of Their Own» - eine Spielshow auf Sky gibt es nicht alle Tage. Für das Spiel mit Prominenten, die gegen Prominente antreten, hat Sky Ex-Sportmoderator Frank Buschmann gewonnen, der auch bei RTL im Einsatz ist.

Maxdome

«Jerks» ist nach Maxdome-Angaben die erste veröffentlichte, eigenproduzierte Serie eines hiesigen Streamingdienstes. Mit Christian Ulmen und Fahri Yardim, die darin ihre Freundschaft thematisieren, ist sie gut bestückt. Gaststar unter anderem: Nora Tschirner.

Netflix

Mit Hochdruck drängt der US-Streaminganbieter weiter auf den deutschsprachigen Markt: Unter anderem bringt Netflix ab 3. Februar die neue Serie «Santa Clarita Diet» mit Drew Barrymore als schräge Immobilienmaklerin.

Einige andere Serien sind außerdem als Erstausstrahlung ab Januar verfügbar: «Eine Reihe betrüblicher Ereignisse», «One Day at a Time», «Frontier», «You Me Her», «Riverdale» und «Terrace House: Aloha State».

Amazon

Darauf warten viele: Matthias Schweighöfers Seriendebüt mit der in Deutschland produzierten Geschichte «You are Wanted». Schweighöfer spielt nicht nur den Projektmanager Lukas Franke, dessen Leben durch einen Hackerangriff aus den Fugen gerät, er führt auch Regie und produziert.

Weiter im Portefeuille des Streaming- und Versandhauses: die Serien «Mozart in the Jungle», «The Man in the High Castle», «Falling Water», «Z - The Beginning of Everything», «Sneaky Pete», «American Gods», «Patriot» und «The Last Tycoon».